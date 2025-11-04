Operación policial en las Tres Mil Viviendas para atrapar a una banda de aluniceros

La Guardia Civil y la Policía Nacional están desarrollando desde primera hora de la mañana de este martes una operación en las Tres Mil Viviendas para atrapar a una banda de aluniceros. Se investiga a una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de robos con fuerza mediante alunizajes, robos de vehículos y falsedad documental, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

A esta banda se le atribuyen más de 20 robos, que habrían sido cometidos en distintos puntos de Andalucía y también en Extremadura. Se están practicando diversas entradas y registros en el Polígono Sur y en otros municipios de la provincia de Sevilla. Por el momento hay cinco personas detenidas, si bien la operación se encuentra abierta y esa cifra podría increementarse en las próximas horas. "Hay que ser prudentes y esperar a los resultados finales de la misma", apuntó el subdelegado.

Toscano añadió que esta actuación forma parte del compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España "en su lucha contra cualquier tipo de criminalidad y en defensa de la seguridad de los ciudadanos, independientemente del barrio y del municipio en el que residan". La operación lleva el nombre de Tragaleones, posiblemente en referencia a uno de los modelos de vehículos más codiciados y utilizados por los aluniceros, el Seat León. Este tipo de coches ha sido empelado por numerosas bandas de aluniceros que han operado históricamente en Sevilla.

En las Tres Mil Viviendas ha habido varios registros en la zona de la barriada de Murillo conocida como Los Marrones, donde se ha desplegado la Guardia Civil. Una de estas entradas, donde se ha detenido a una persona, ha sido en la calle Los mares del sur. La Policía Nacional también ha realizado registros en la zona de Los Verdes.