Virginia Pérez arremete contra Espadas por "no defender a los ayuntamientos"

El PP de Sevilla ha alertado que “hoy Sánchez y Espadas ya comparten el mismo antimunicipalismo que ha abandonado a los ayuntamientos durante toda la pandemia” y lamenta que “Espadas ya no está legitimado para defender ni a los sevillanos, al huir del Ayuntamiento, ni a los andaluces al quedarse mudo ante el desprecio de Sánchez a los ayuntamientos y a Andalucía”.

Durante la clausura del consejo territorial de portavoces del PP de Sevilla, la presidenta de los populares, Virginia Pérez, ha señalado que “durante este año, las administraciones han dado un paso adelante en la lucha contra la pandemia y los efectos sociales y económicos, todas las administraciones excepto una: el Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez, porque lo único que hizo fue decretar un estado de alarma, que hoy ya sabemos que era ilegal, y cuando terminó le entregó su control a las comunidades autónomas para dedicarse a regalar dadivas a independentistas y proetarras”.

“El Gobierno de Sánchez ha abandonado a los españoles ante la pandemia, pero, sobre todo, ha abandonado a los ayuntamientos. Y lo ha hecho al no transferir ni un solo euro a los ayuntamientos sevillanos para ayudarlos a hacer frente a los efectos de la pandemia y se vieron obligados a hacerlo con sus propios recursos”.

Un "atraco" al superávit

"En segundo lugar, intentó llevar a cabo un "atraco" al superávit municipal con lo que Sánchez sólo quería financiar su propia agenda de gobierno, como los famosos "viernes sociales", y que Villalobos y el PSOE le querían entregar a Sánchez con los ojos cerrados. Desde el PP de Sevilla comenzamos la batalla contra un robo inadmisible y en el peor momento y, si hoy Villalobos está repartiendo el superávit de la Diputación a través del Plan Contigo es porque el PP no paró hasta conseguir que el gobierno de Sánchez rectificara”, asevera la presidenta del PP de Sevilla.

“En tercer lugar, el Gobierno de España volvió a despreciar a las entidades locales en la gestión de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia al destinar un ridículo 1% de los 140.000 millones de euros y desde el PP de Sevilla nos pusimos de nuevo al frente de la defensa de los ayuntamientos sevillanos al impulsar una campaña para reclamar más de 827 millones de euros de los fondos europeos que le podría corresponder con un reparto del 14,56% de los fondos para los ayuntamientos”, asegura Virginia Pérez.

“En cuarto lugar, tampoco cumplieron con la promesa de la sevillana Montero de destinar a los ayuntamientos un fondo de 3.000 millones de euros y otro de 400 para las empresas municipales de transporte. Ni un euro ni un plan para los ayuntamientos, mientras la mayoría de países europeos sí han demostrado su compromiso con estas administraciones poniendo en marcha cuantiosos paquetes de ayudas para los ayuntamientos”, advierte Pérez.

La devolución a Hacienda

“Pero hace apenas 15 días, el gobierno de Sánchez nos tenía preparado otro ataque municipalista. Y es que ahora los ayuntamientos tendrán que devolver a Hacienda unos 3.000 millones de euros debido al cálculo excesivo de las entregas a cuenta en base a los ingresos del Estado que les correspondían en 2021, lo que podría suponer la quiebra de algunos ayuntamientos sevillanos a los que ahora se les reclama un dinero que muchos consistorios ni siquiera tienen”, asegura la presidenta del PP de Sevilla que indicó que “éste es un resumen de antimunicipalismo de Sánchez en este último año, pero todo esto se ha llevado a cabo con el apoyo, el consentimiento y la connivencia del PSOE sevillano, de Villalobos, de Verónica Pérez y también de Espadas, que hoy ya se ha convertido en el mayor garante del antimunicipalismo sanchista en Andalucía”.

“Y es que ayer nos encontramos con el‘nuevo Espadas, que no es nuevo sino el viejo PSOE. Aquí no ha cambiado nada. Porque ayer Espadas tuvo una gran oportunidad de demostrar que está del lado de los ayuntamientos, pero decidió ponerse al lado de Sánchez y reclamar a la Junta lo que ha sido incapaz de reclamar a Sánchez”, explicó Pérez que incidió en que “Espadas no se ha convertido en el máximo dirigente del PSOE andaluz para defender ni a los andaluces, ni a los sevillanos, ni a los ayuntamientos, sólo lo ha hecho para representar a Sánchez y justificar sus indultos, sus impuestos, sus ataques a la Justicia y su nefasta gestión de la pandemia. Espadas ha dejado de estar legitimado para representar a los sevillanos desde el momento que ha abandonado el Ayuntamiento, pero ayer también perdió su legitimidad para representar a los andaluces al permanecer impasible y mudo ante los ataques de Sánchez a Andalucía. Los sevillanos deben tener claro que hoy Sánchez y Espadas son lo mismo”, apostilló.

La presidenta popular ha finalizado su intervención pidiendo a los sevillanos que estén tranquilos porque “hoy el Partido Popular ha demostrado que es el único partido que ha salido a defender a nuestros ayuntamientos y se ha convertido en el principal aliado de los sevillanos y lo vamos a seguir siendo, porque entre las principales líneas de trabajo que he trasladado hoy a los portavoces del PP va a seguir siendo defender a nuestros ayuntamientos, porque esta es la mejor manera de defender a los sevillanos”.