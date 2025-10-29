Volotea conectará Sevilla con Florencia y Lille a partir de 2026

La compañía aérea Volotea continúa su expansión en Andalucía con el anuncio de dos nuevas rutas internacionales que operarán desde el aeropuerto de Sevilla-San Pablo a partir de 2026. Los nuevos destinos serán Florencia, en Italia, y Lille, en Francia, con una oferta conjunta de más de 10.000 asientos entre ambas conexiones.

La ruta hacia Florencia (Aeropuerto Amerigo Vespucci) comenzará a operar en septiembre de 2026, con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, y una oferta de más de 3.000 plazas. Por su parte, el enlace directo con Lille (Aeropuerto de Lesquin) estará disponible desde mayo del mismo año, también con dos vuelos semanales, los jueves y domingos, sumando casi 7.000 asientos.

Con estos nuevos destinos, la aerolínea refuerza su posición en el mercado andaluz y amplía su red internacional desde Sevilla, donde ya opera cuatro rutas nacionales (Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander) y tres internacionales (Burdeos, Verona y Atenas, esta última en código compartido con Aegean Airlines).

Según la compañía, Volotea prevé alcanzar los 1,6 millones de pasajeros transportados desde Sevilla a finales de 2025, cifra que refleja un crecimiento sostenido desde su llegada en 2012. Solo en el último año, la aerolínea ha puesto a disposición de los usuarios casi 290.000 asientos, lo que supone un 16 % más que en 2023 y más del doble respecto a 2019.

El director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha destacado la “satisfacción por seguir creciendo en Andalucía”, especialmente en los que considera sus “principales mercados internacionales: Italia y Francia”. En este sentido, ha subrayado que las nuevas rutas “ampliarán las opciones de viaje de los andaluces y fortalecerán los lazos turísticos y económicos con ambos países”.

Con este anuncio, Volotea consolida su apuesta por el aeropuerto sevillano como uno de sus centros estratégicos en el sur de Europa, impulsando la conectividad internacional de la capital andaluza y su papel como destino turístico de primer nivel.