El ‘modo canario de volar’ llega al aeropuerto de Sevilla con la aerolínea Binter desde el 1 de diciembre

Miguel Ángel Suárez Cabrera, director Comercial, de Marketing y Comunicación de Binter; Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo de las Islas Canarias; Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad y Economía; y Jonay Lobo, director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter

Binter aterrizó anoche en Las Setas con ese modo canario de entender la vida que tiene la compañía aérea. Para esta puesta de largo ante agentes de viaje y autoridades, la aerolínea que apuesta al verde desplegó mucho aire canario, mezclado con Sevilla en los abanicos personalizados de Lajuar y, sobre todo, el saber hacer que caracteriza a sus vuelos. Entre los asistentes, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, que destacó durante su intervención la importancia estratégica de estas rutas. También estuvo el gerente de Contursa, Antonio Castaño y la directora de promoción internacional y MICE, Beatriz Arilla.

Unir Sevilla y Canarias era una asignatura pendiente vistos las semejanzas entre ambos territorios. Por eso, que la consejera de Turismo y Empleo de las Islas, Jessica de León Verdugo, explicara que sus madre es sevillana es un buen augurio de esos diez vuelos semanales directos que unirán ambos territorios. De ellos, cinco irán a GranCanaria y cinco a Tenerife pero, como explicó Jonay Lobo, director de Programación, Gestión, Ingresos y Alianzas de Binter, la conexión con el resto de islas va incluida en el billete. La consejera advirtió que cada año 200.000 canarios viajan al exterior y que muchos se plantearán, seguramente a Sevilla y animó a todos a conocer “el modo canario de viajar que representa Binter”. Una compañía que es cien por cien capital de empresarios de las islas afortunadas y que cuida y mima al viajero.Solo un detalle: siete centímetros y medio de separación entre asientos y filas de dos en dos.

Por su parte, Miguel Ángel Suárez Cabrera, director Comercial y de Marketing de la aerolínea hizo un recorrido por la empresa. Desde su nacimiento como filial de Iberia para conectar las ocho islas de Canarias en 1989 hasta su adquisición por parte de varios empresarios de las islas en el año 2002, por lo que su capital es cien por cien canario, la compañía se mantiene fiel a su idea de poner al cliente en el centro. “Por eso, 36 años después de su creación tenemos más de 90 millones de pasajeros, 42 aviones y 2.500 trabajadores”, resumió Suárez Cabrera.

Una forma de entender el negocio que les ha convertido en aerolínea de referencia a la ora de la conectividad de territorios fragmentados como es el caso de Canarias, compuesta por ocho islas. “Para nosotros los canarios, los vuelos son nuestras carreteras, pensamos y vivimos con la conectividad”, explicó.

Diez vuelos semanales directos con Canarias son la oferta que la aerolínea canaria Binter pondrá en marcha a partir del próximo 1 de diciembre. Serán los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos