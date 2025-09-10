Vuelos de Sevilla a Canarias con Binter: frecuencias, precios y requisitos del equipaje

La aerolínea canaria Binter comenzará a operar diez vuelos semanales directos entre Sevilla y Canarias a partir del próximo 1 de diciembre. Este anuncio ha llegado días después de la supresión por parte de Ryanair de las rutas que conectaban la capital hispalense con los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, como consecuencia de las tasas "excesivas y poco competitivas" aplicadas por Aena.

Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con horarios que facilitan tanto los desplazamientos turísticos como los profesionales. Además, Binter ofrecerá a sus pasajeros la posibilidad de conectar sin coste adicional con el resto de aeropuertos canarios gracias a sus más de 250 vuelos diarios en el archipiélago, según ha confirmado el consistorio en una nota de prensa. A continuación, detallamos los precios y condiciones de la compañía.

Volar de Sevilla a Canarias con Binter, desde 70 euros

Las nuevas entre Sevilla y Canarias llegarán en plena temporada de invierno, la que reporta una mayor afluencia de turistas al archipiélago. Los vuelos desde el Aeropuerto de San Pablo a Tenerife Norte despegarán entre las 19:50 y 20:00 horas, con llegada entre las 21:15 y 21:15, hora insular. Por su parte, los trayectos hacia Gran Canaria partirán a las 12:20 horas, con llegada a las 13:45, hora local.

En cuanto a los precios, estos vuelos pueden adquirirse desde 70 euros, si bien en torno al puente de la Constitución y las naviades pueden alcanzar los 110 y 165 euros respectivamente, según las tarifas.

Requisitos del equipaje con Binter

Con la tarfia Basic de Binter, se permite un bulto de hasta 8 kilos de peso como equipaje de mano, con unas dimensiones máximas de 45x35x25 centímetros en la flota ATR y de 52x40x25 cm en la flota Embraer. El equipaje extra facturado supone un plus de 25 euros. No se admiten cambios ni reembolsos de los billetes con esta tarifa. Su precios oscila entre los 70 y 145 euros según la época, tasas y otros cargos no incluidos.

En cuanto a la tarifa Plus, incluye la facturación de una maleta de hasta 23 kilogramos. Los pluses contemplados son el equipaje extra (60€) o los cambios hasta una hora antes del vuelo (40€).

Finalmente, con la tarifa FlexiPlus se pueden realizar cambios sin cargos y reembolsos 24 horas antes de la salida con 60 euros de penalización.

Binter llega para "suplir las rutas canceladas" por Ryanair

La delegada de Turismo y Cultural del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha valorado positivamente esta conexión y ha destacado que "la llegada de Binter es fruto de un trabajo constante por parte del Ayuntamiento para atraer nuevas rutas que diversifiquen y fortalezcan la oferta de vuelos desde nuestra ciudad". Asimismo, Moreno subraya que la oferta "responde a la necesidad de suplir rutas canceladas por parte de otras aerolíneas", en alusión a la decisión tomada por la irlandesa Ryanair.

"Estamos convencidos de que esta conexión con Canarias va a generar un importante movimiento de viajeros en ambas direcciones. Esto significa más visitantes para Sevilla, más oportunidades para nuestros sectores productivos y un impulso adicional a nuestra proyección como destino cultural, turístico y económico", concluye la delegada de Turismo.