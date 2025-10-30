Vox exige a Sanz un plan local de inundaciones tras el caos por las lluvias

La formación política Vox, a través de su portavoz municipal en Sevilla, Cristina Peláez, ha urgido al gobierno local de José Luis Sanz a implementar un plan local de Inundaciones. Esta petición surge tras las recientes lluvias torrenciales que afectaron a la capital andaluza, y se acompaña de una crítica a la Junta de Andalucía por su presunta falta de colaboración en esta materia.

Peláez ha señalado que los intensos aguaceros del pasado miércoles evidenciaron la insuficiencia de los sistemas de emergencia para gestionar las graves inundaciones que sufrieron numerosos barrios sevillanos. "Las fuertes lluvias de este miércoles han puesto en evidencia la ausencia de mecanismos de emergencia suficientes para atender las graves inundaciones que sufrieron la mitad de los barrios de Sevilla", afirmó la portavoz, quien añadió que la ciudad carece de un plan específico a pesar de su considerable exposición a riesgos de anegamiento.

La representante de Vox ha insistido en la necesidad imperiosa de un plan integral, recursos adecuados y una mayor sensibilidad política por parte de las autoridades. Cuestionó la decisión de no decretar la alerta roja y la escasez de medios o efectivos policiales, describiendo la situación como un "auténtico caos del que aún nos estamos recuperando". Subrayó que el gobierno municipal debe abordar este problema con seriedad, ya que zonas como Triana, Los Remedios, el casco histórico, Nervión y Cartuja se encuentran en una situación de riesgo elevado.

En este contexto, Cristina Peláez recordó que el Partido Popular de Andalucía votó en contra, el año anterior en el parlamento autonómico, de una propuesta de Vox que buscaba la colaboración de la Junta con los ayuntamientos para desarrollar planes locales contra las inundaciones. "Si el gobierno de Moreno Bonilla no quiere ayudar, que no lo haga, pero el gobierno de Sanz debe tomar nota de lo ocurrido y actuar ya en consecuencia", sentenció, instando al ejecutivo local a tomar medidas inmediatas ante la vulnerabilidad de la ciudad.