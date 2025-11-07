Vox exige explicaciones "por el pelotazo urbanístico" con la parcela de Emvisesa en Pino Montano

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este viernes que el gobierno municipal dé explicaciones por el pelotazo urbanístico del Higuerón del que se benefició un dirigente socialista y por el papel que desempeñó en la venta de los terrenos el anterior gobierno popular.

Según ha manifestado Peláez, "el fantasma de la corrupción planea de nuevo sobre el Ayuntamiento de Sevilla, con los mismos ingredientes de siempre: dirigentes socialistas, sus esposas y algún funcionario afín". La prensa ha revelado hoy que un dirigente socialista, Rafael Pineda, su esposa, y algunos socios se embolsaron 2,2 millones de euros en menos de una semana por la venta de una parcela municipal que compraron por un precio inferior al de mercado en 2024. Además, un funcionario de Emvisesa recibió más de 78.000 euros de la empresa de la esposa de Pineda.

La portavoz de Vox ha recordado la cronología de los hechos: En 2016, bajo gobierno socialista, Emvisesa otorgó a la esposa de Pineda una concesión administrativa por 50 años de una parcela en el Higuerón, con un canon irrisorio comparado con la renta que ella percibía por alquilarla. En 2022, Emvisesa sacó la parcela a la venta, pero no hubo licitadores dado que tenía una concesión vigente por 44 años más. Ya en 2024, con el PP gobernando, volvieron a sacar la parcela a un precio aún menor, y esta vez sólo licitó la propia esposa de Pineda, pudiendo así vender el terreno libre de cargas, obteniendo una enorme plusvalía.

Peláez ha señalado que "tenemos sobre la mesa todos los ingredientes de un caso de corrupción socialista que termina materializando el PP, sin que probablemente el propio gobierno del PP lo supiera". Por ello, ha exigido al alcalde que explique por qué su gobierno vendió una parcela de la que el Ayuntamiento estaba obteniendo beneficios. "Sevilla no puede seguir ni un minuto más siendo el gran negocio de los socialistas, ni las empresas municipales la agencia de colocación de sus mujeres, maridos o familiares", ha concluido.