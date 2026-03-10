Vox propone regular el burka y el niqab en el Ayuntamiento de Sevilla

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado una propuesta de acuerdo destinada a regular el acceso a las dependencias municipales cuando exista ocultación integral del rostro. La iniciativa, que será debatida en la próxima Comisión de Fiscalización y Control, busca establecer condiciones objetivas de acceso vinculadas a la identificación visual de los usuarios, incluyendo prendas como el niqab o el burka.

La formación liderada por Cristina Peláez justifica la medida señalando que las dependencias municipales son espacios administrativos donde se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público y se gestionan datos personales. Según argumenta Vox, la identificación facial resulta un requisito funcional imprescindible para la verificación de identidad, la prevención de suplantaciones y la garantía de seguridad tanto de usuarios como de empleados públicos.

El grupo municipal sostiene que la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas, independientemente de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta.

Regulación objetiva aplicable a cualquier prenda

La propuesta de Vox establece que esta iniciativa se limita a regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro. La regulación plantea una exigencia funcional aplicable a cualquier prenda —religiosa o no— que produzca el mismo efecto de ocultación facial, sin discriminación por origen o significado.

Desde el punto de vista jurídico, Vox fundamenta la iniciativa en la potestad de autoorganización y de policía administrativa del Ayuntamiento. El acceso a dependencias municipales y el uso de servicios públicos locales se encuadra, según argumentan, en una relación especial de sujeción que habilita al consistorio a establecer condiciones objetivas y proporcionadas de acceso.

Alcance de la prohibición propuesta

A efectos de esta regulación, se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona. La propuesta incluye, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente.

La medida pretende prohibir el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro. Esta condición será aplicable con carácter general, con independencia del origen, motivación o significado de la prenda utilizada.

Finalidad de seguridad y verificación de identidad

Vox propone establecer en el ámbito de las dependencias municipales una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro. La formación defiende que esta medida persigue una finalidad legítima relacionada con la seguridad y verificación de identidad, y que resulta necesaria y proporcionada respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales.

La iniciativa deberá pasar ahora por el debate en la Comisión de Fiscalización y Control del Ayuntamiento de Sevilla, donde los diferentes grupos municipales podrán pronunciarse sobre esta propuesta que busca regular el acceso a edificios públicos municipales por motivos de seguridad e identificación.