Vuelta al cole: Casi 500 alumnos ciegos inician un nuevo curso en Sevilla

Un total de 478 estudiantes ciegos y con discapacidad visual grave afrontan estos días en Sevilla su vuelta al colegio. Son parte de los 7.271 alumnos que con estas características inician este curso 2022/23 en toda España. Un regreso en el que una de las claves es el comienzo de la implantación de la Lomloe, la nueva ley de educación, en los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico.

El preámbulo de dicha ley afirma que las medidas que establece tienen como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, “haciendo efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008”. Asimismo, la educación de calidad inclusiva y para todos figura en el número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Un derecho por el que la ONCE ha trabajado desde los inicios de la Organización y que está presente en toda la labor que lleva a cabo en materia de educación.

Así, más del 99% de los casi 7.300 alumnos ciegos o con discapacidad visual que se incorporan a las aulas estos días lo hacen en centros ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con apoyo de los servicios de atención educativa de la ONCE. Esto quiere decir que dicho alumnado sigue las mismas pautas y directrices que el resto de compañeros sin discapacidad visual.

La aportación de la Lomloe

Según explica Ana María Llauradó, jefa de Atención Educativa de la ONCE, “educación inclusiva significa que no es el alumno el que debe integrase en el sistema educativo, sino que son el propio sistema educativo y sus diferentes programas los que deben transformarse para incluir a toda la diversidad de alumnos atendiendo a sus necesidades, intereses y capacidades”.

En este sentido, según Llauradó, la Lomloe supone un gran aporte a la educación inclusiva “porque la reconoce no como una realidad a alcanzar, sino que la identifica como un derecho para todas las personas”.

Para Eva Pérez, directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, desde donde se coordina toda la atención educativa de los 1.726 alumnos andaluces, el curso 22/23 comienza con la plena normalidad en las aulas. “No sólo recuperamos la presencialidad, sino también la seguridad, tranquilidad y confianza del alumnado, familias y comunidad educativa para retomar todas las actividades e iniciativas, que ayuden a la plena inclusión del alumnado con discapacidad visual en todos los ámbitos”, afirma Pérez.

Los equipos específicos

“Seguiremos trabajando por la accesibilidad universal -añade-, la formación específica, el trabajo en red, y la dotación al sistema educativo de aquellos recursos que sean necesarios para garantizar el derecho a la educación del alumnado con discapacidad visual, y mejorar la calidad en la atención educativa, objetivos que lograremos gracias al excelente trabajo que realizan los equipos específicos de atención educativa al alumnado con discapacidad visual, en coordinación y colaboración con la comunidad educativa y el apoyo de la administración autonómica”, incide esta experta.

La accesibilidad es un aspecto fundamental para lograr esa inclusión. Por ello, desde los diferentes grupos Accedo (Accesibilidad a Contenidos Educativos Digitales de la ONCE) se está en comunicación continua con las administraciones educativas, así como con las diferentes editoriales de material escolar para lograr que tanto las plataformas como los contenidos sean accesibles a todo el alumnado.

Asimismo, el Servicio Bibliográfico de la ONCE garantiza la accesibilidad, al preparar libros de texto en braille y en sonido y materiales en relieve, de forma que los menores se incorporen a las aulas con la mochilas llenas de tecnología accesible y de puntos en braille.

Las competencias digitales

El Equipo Específico de Atención Educativa a la discapacidad visual de la ONCE en Sevilla presta un apoyo personalizado a los alumnos en sus centros educativos ordinarios, según los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes administraciones educativas. Estos equipos lo forman 26 maestros itinerantes, de los que 15 pertenecen a la ONCE y 11 los aportan la Junta de Andalucía.

Los cursos pasados condicionados por la pandemia han supuesto un reto para adaptarse a un gran cambio metodológico, por lo que la ONCE ha intensificado su esfuerzo en formación en competencias digitales para este profesorado.

La tarea de los docentes que integran los Equipos Específicos de Atención Educativa consiste en valorar al alumnado y elaborar una propuesta de intervención aplicada individualmente. Esto requiere la coordinación con otros profesionales, además de los maestros, tanto pertenecientes a la ONCE (técnicos de rehabilitación, instructores en tiflotecnología y braille, psicólogos, pedagogos, monitores de ocio y tiempo libre o especialistas en áreas de especial dificultad), como adscritos a las administraciones (orientadores, maestros en pedagogía terapéutica o tutores de aula).

Atención personalizada

En función de las necesidades del alumnado, la atención prestada puede variar desde el seguimiento, asesoramiento y orientación al centro donde se escolarice el estudiante hasta una intervención directa con el alumnado para garantizar su inclusión dentro y fuera del aula.

Según la jefa de Atención Educativa de la ONCE, “los diferentes profesionales que componen estos equipos multidisciplinares realizan de forma coordinada y desde un enfoque transversal diversas acciones con toda la comunidad educativa, en materias como el ajuste a la discapacidad visual, el asesoramiento y formación a los profesionales de centros escolares o la atención a las familias. De este modo, se propicia el desarrollo integral del alumnado para que pueda seguir el currículo escolar de forma normalizada con el resto de compañeros”.

Durante este curso 2022/23, los 478 alumnos ciegos y con discapacidad visual en Sevilla, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera u otras discapacidades asociadas a la visual, se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 94 escolares participan en la Educación Infantil; 70 están escolarizados en Primaria; 55 han llegado a la ESO; 163 realizan Formación Básica Obligatoria; 10 cursan Bachillerato; 20 se preparan en la Formación Profesional; 57 se enfrentan a la universidad; y 172 están inscritos en otro tipo de enseñanzas.