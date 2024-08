Vuelve a Sevilla el timo del tocomocho, una de las estafas más antiguas del mundo

La Policía Nacional ha lanzado este martes una advertencia sobre los engaños y estafas después de detectar un repunte del timo del tocomocho, uno de los más antiguos del mundo. A pesar de ello, aún hay personas que son víctimas de dicho engaño.

Según explica la Policía en su nota de prensa, el término tocomocho deriva de la expresión “tocó mucho” y consiste en que la víctima es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo de lotería premiado y no poder cobrarlo por algún motivo.

Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada.

Las víctimas suelen ser personas de edad avanzada. "Aunque podamos pensar que es fácil identificar a los estafadores, se trata de auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa", apunta la Policía.

La Policía anima a denunciar a todo aquel que haya sido víctima de una estafa, aportando todos los datos que tenga sobre los autores y su modus operandi. Al igual que no si ha caído el fraude pero se tienen datos del mismo, es aconsejable informar a través de la página web de la Policía Nacional (www.policia.es).

Además, da una serie de consejos de seguridad, entre los que destacan el desconfiar de desconocidos que ofrezcan boletos premiados en la calle o cualquier otro lugar público. Igualmente, no hay que fiarse de los chollos, pues "nadie cambia mucho dinero por poco dinero". Hay que comprobar siempre sus boletos 'premiados' en establecimientos autorizados y evitar transacciones con personas que no sean de confianza, así como no dejarse presionar por individuos que insisten en vender boletos premiados rápidamente.