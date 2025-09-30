Vuelve el 'veroño' a Sevilla: sin lluvias y temperaturas máximas en ascenso hasta los 34 grados

Tras el paso de la borrasca ex-Gabrielle, que ha dejado menos precipitaciones de las inicialmente previstas en Sevilla, la provincia encara un periodo marcado por la estabilidad y el ascenso de las temperaturas. Este martes 30 de septiembre se esperan aún cielos intervalos nubosos y no se descartan chubascos débiles ocasionales en las sierras.

Las temperaturas máximas ascenderán localmente hasta los 29ºC en Lebrija, 28ºC en Sevilla o 27ºC en Morón de la Frontera. Durante la semana esta tendencia se irá asentando hasta alcanzar valores similares a los normales para la época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, el mes de octubre arrancarán este miércoles 1 con cielos cada vez más despejados, salvo por la nubosidad de evolución en las sierras. En cuanto a las temperaturas, variarán ligeramente con mínimas en el entorno de los 15ºC a 16ºC, y máximas por encima de los 30 grados: 32ºC en Sevilla o 31ºC en Lebrija, Gerena e Isla Mayor.

El anticiclón se asienta a mediados de semana

Las altas presiones se asentarán a partir del jueves 2 de octubre en Sevilla, con predominio de cielos poco nubosos. Durante esta jornada se espera un ligero repunte tanto de las mínimas —de hasta 20ºC en Osuna— como de las máximas. Los termómetros alcanzarán los 33ºC en la capital hispalense o los 32ºC en Utrera, Arahl y Lora del Río.

La misma tendencia continúa desde el viernes 3, en la que predominarán los cielos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sufrirán mínimas variaciones durante esta jornada, con 33ºC en Coria del Río, 32ºC en Écija, 31ºC en Carmona o 30ºC en Osuna.

Vaivén térmico durante el fin de semana antes de otro 'veranillo'

El tiempo estable se prolongará durante todo el fin de semana. El sábado 4 se esperan aún intervalos de nubes altas, con mínimas alrededor de los 16ºC y máximas por encima de los 30ºC en prácticamente toda la provincia. El domingo 5, con los cielos ya totalmente despejados, las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas descenderán hasta los 31ºC en Sevilla, 30ºC en Marchena o 29ºC en Carmona.

De cara al lunes 6 de octubre, el 'veranillo' se refuerza. Las mínimas serán más frescas, por lo general entre los 14ºC y 15ºC, mientras las máximas volverán a ascender hasta los 34ºC en Sevilla, 33ºC en Los Palacios y Villafranca o 32ºC en Écija.

Una primera quincena de octubre "más cálida y seca de lo normal", según la Aemet

Las predicciones que la Aemet ha publicado esta semana apuntan a que la semana del 6 al 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, aunque con cierta incertidumbre, será "algo más cálida y seca de lo normal" en la mayor parte del país.

Por su parte, la semana siguiente, del 13 al 19 de otubre, "no muestra una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones en la mayor parte del territorio". En cuanto a las temperaturas, "podrían estar en torno a sus valores normales o ligeramente por encima".