Vuelven las líneas rojas para delimitar la zona de paso de las procesiones por la Magna

La madrugada del 5 de diciembre vuelven las líneas rojas de contención. Esta vez para delimitar el paso de las diferentes procesiones y traslados con motivo de la clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Se trata de que las personas ocupen las primeras filas detrás de la línea y no accedan a la zona reservada, ya que será desalojada con bastante antelación a la llegada de las procesiones.

En la pasada Semana Santa el Ayuntamiento pintó unas líneas rojas en determinados puntos críticos del recorrido de las hermandades como sustitución de las habituales vallas. Se trató de una prueba, acordada por el Cecop que pretendía mejorar la movilidad de las personas en estas zonas consideradas sensibles y evitar que en caso de que se produjera alguna situación complicada las vallas no se conviertan en un plus de peligrosidad. Una prueba que no pudo ser completa puesto que la lluvia hizo que el único día donde todas las hermandades pudieron realizar su estación de penitencia al completo fue el Sábado Santo.

Otra de las herramientas que vuelven es la de los aforamientos de las calles. En esta ocasión con tres niveles, rojo (acceso prohibido ), amarillo (evitar acceder con carritos o sillas de ruedas) y verde (tránsito fluido, no obstaculizar el paso)

Además, desde la cuenta de X de Emergencia Sevilla se ha recordado la prohibición de la utilización de drones durante la procesión.