875 días después, el juvenil del Sevilla pierde su racha de imbatibilidad

Once inicial del Sevilla juvenil 'A' en el campo de Sán Félix.

La brillante racha del Sevilla juvenil de categoría División de Honor ha llegado a su fin esta tarde. El equipo dirigido por Lolo Rosano, vigente campeón de la liga, acumulaba hasta hoy 875 días siendo invicto en la máxima categoría juvenil del grupo andaluz. Dos temporadas sin perder ni un sólo partido, los cursos 2022-23 y 2023-24. Ha sido esta tarde cuando el equipo malagueño, el San Félix Club Deportivo , ha puesto fin a la asombrosa proeza del entrenador de San Fernando que tendrá más complicado este año luchar por repetir el título liguero.

2 años y 4 meses sin perder en liga

Desde el inicio de curso, inmerso en una importante reconstrucción de la plantilla del juvenil ‘A’ del Sevilla y con la pérdida de activos claves, venía avisando que podía llegar a su fin la heroicidad de Lolo Rosano con el equipo juvenil. Los empates ante Córdoba, La Cañada y Maracena pusieron ya en peligro la continuidad de la imbatibilidad del equipo sevillista. Sin embargo, no ha sido hasta esta tarde cuando, con un equipo repleto de bajas, sin jugadores como Bakary Sow o Alexis Ciria, han caído en el campo del San Félix por la mínima. Valió el gol de Cristian Lara para tumbar la racha del conjunto sevillista que lleva un inicio de curso negado de cara a gol y con una importante fragilidad defensiva.

Lolo Rosano dirige el Sevilla-PSV de la Youth League / Sfc Media

Para ver la última vez que cayó el juvenil ‘A’ del Sevilla hay que remontarse hasta la última jornada -cuando ya estaba todo decidido- de la temporada 2021-22. El 22 de mayo cayó ante el Cádiz en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en un equipo en el jugaban activos como Manu Bueno, Darío Benavides, Diego Hormigo o Alberto Flores. Desde entonces ha mantenido Lolo Rosano, en categoría de División de Honor, el contador de derrotas a cero hasta hoy. Dos campañas donde el entrenador gaditano sacó a relucir lo que, justamente, le falta este año, una increíble solidez defensiva. Aunque en la temporada 2022-23 no se pudieron hacer con el título por dos puntos, la pasada campaña ganaron la liga con un margen de ocho y ganando 28 de los 34 partidos.

Un equipo en reconstrucción y sin sus 'perlas'

Este año, el juvenil ‘A’ del Sevilla ha sufrido este verano una importante remodelación. A ello se le suma que Jesús Galván, entrenador del Sevilla Atlético, está contando con los mejores jugadores de las categorías aún formativas, como son los casos de Ibrahima Sow -aún segundo año de juvenil-, Bakary, Nico Guillén -de primer año- o Alexis Ciria, también de la misma edad. El único con quien Lolo Rosano pudo contar en el campo del San Félix fue con el onubense Nico, quien se encuentra trabajando a diario a las órdenes de Galván. El equipo ha pasado de ser uno de los juveniles mejores construidos a uno aún frágil atrás. Tras el pinchazo en Málaga, ya están a cinco puntos del juvenil del Betis, una notable distancia para luchar por el título de División de Honor.