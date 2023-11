Acuña, titular en el triunfo de Argentina sobre Brasil (0-1) en un partido con incidentes

Argentina se impuso en la madrugada de este miércoles por 0-1 a Brasil en el clásico disputado en el Maracaná; se confirmó como líder de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 con 15 puntos y hundió en una crisis a la Canarinha, que nunca antes había perdido tres partidos seguidos en eliminatorias.

El combinado de Lionel Scaloni se impuso al del técnico interino brasileño, Fernando Diniz, con Acuña como titular. Ocampos estuvo en el banquillo, una vez superada la sobrecarga que hizo dudar sobre su posible convocatoria para el encuentro, pero no saltó al césped.

El partido se retrasó media hora ante los incidentes que hubo en la tribuna de la afición albiceleste, con heridos tras una carga policial. Los jugadores argentinos no quisieron saltar al campo hasta que se calmara la situación.

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9