Sampaoli no piensa en dimitir: "A mí lo que más ilusiona es seguir en el Sevilla"

Jorge Sampaoli ha comparecido antes del entrenamiento y el viaje para el Alavés-Sevilla de Copa del Rey. Pero la sustancia de su rueda de prensa ha estado en la situación deportiva e institucional del club y su compromiso con el Sevilla. Al ser preguntado si dimitiría llegado el 31 de enero si no hay respuesta de fichajes prometidos, fue rotundo: "No tengo ninguna intención de cambiar esta realidad (su continuidad en Nerivón). A veces uno cree que las mejores decisiones son escaparse o salir y ya ven que a mí lo que más me ilusiona es seguir".

Su compromiso intacto

El argentino no ha visto que cambie su compromiso desde que regresó al Sevilla. "Cuando llegué al club, el club estaba en la misma situación que ahora, muy comprometido y urgido, con muchos problemas institucionales, políticos, deportivos. Y llegué para intentar ayudar desde mi manera de sentir el fútbol y ver la posibilidad de poder cambiar el rumbo del equipo par que no padezca lo que padece. En ese camino me levanto todos los días, trabajar para que el equipo traslade colectivamente una forma de ser y jugar para intentar que surja algo cualitativo, como para ganar partidos".

Lo hablado del mercado

El mercado está parado y el Sevilla sigue teniendo carencias, ¿influirá eso en su compromiso? "Antes de llegar acá hice un análisis y se lo hice saber al presidente y al vicepresidente, diciendo qué faltaba para armar un equipo con lo que yo siento como entrenador. El 31 termina el plazo para incorporaciones y a partir de ahí tendré que ver cómo manejo una situación que no esperaba y que también me hace fortalecer como entrenador, porque debo lograr que un equipo funcione con diferentes herramientas, esperando que aparezca algo cualitativo que descomprima y que sea un gol a favor y no un gol en contra. Yo no puedo decidir si el proyecto corresponde o no, el proyecto lo manea el club".

La ilusión de cada día

Incluso sorprendió Sampaoli al hablar de su ilusión rutinaria en la actual situación. "Cuando uno está dentro de un lugar y tiene la esperanza de poder ayudar... Yo vengo todos los días, trabajo todos los días, y tengo mucha ilusión, porque veo mejoras y respuestas colectivas del grupo. Hay que seguir trabajando, no es tiempo para llorar ni reclamar, hay que trabajar por el bien del club. Lo que pasó ya pasó. Ahora haré todo lo mejor de mí por el club, después si tomé la mejor decisión, o si me mintieron o no me mintieron los dirigentes, sería un tema mío de puertas adentro con el club".

Lo ocurrido en Gerona

Sampaoli tuvo que darle más de una vuelta al partido de Gerona, a lo ocurrido en la Liga. "Hubo muchas situaciones en las que el equipo salió muy bien en pocos toques y generando en campo rival. Si no, todo sería ir y volver, y yo no voy en esa forma. Los equipos grandes son los que quedan en el tiempo. No considero que la pelota viaje todo el tiempo a un destinatario que no sea propio".

"La foto final no es todo lo que reflejó el partido en 90 minutos", continuó argumentando". Desde noviembre, cuando nos reubicamos de nuevo para entrenar el equipo, es el primer partido que perdemos y lo perdemos al final. Lamentablemente lo pudimos haber ganado y lo terminamos perdiendo en un error puntual, en una toma de decisión. Tenemos que seguir profundizando en la estructura, tratar de mejorarla, y para eso está el entrenador, para que el equipo tenga una estructura y más llá de los errores creamos que ese es el lugar para crecer".

Del Getafe al Girona

Sampaoli recordó la forma en la que ganó el Sevilla al Getafe, partido que pudo haber empatado perfectamente. "El partido ante el Getafe, en el segundo tiempo le cedimos el protagonismo al rival y lo ganamos al final cuando lo pudimos haber empatado y quizá habría sido lo más justo. Somos entrenadores y debemos tratar de mejorar los ítems colectivos y generar ítems individuales para que se dé esa capacidad cualitativa".

La agresividad del Alavés

También hubo lugar para hablar del rival. Lo justo para que Sampaoli advirtiese de su agresividad en Mendizorroza. "Tiene un equipo muy agresivo, más aún de local, y que va a intentar presionarnos en cada momento del juego. Lo conozco mucho, estuve viendo muchos partidos ahí y la localía se siente mucho, la gente lo alienta mucho a atacar. Tiene mucha energía para la recuperación pronta del balón y mucho ataque. Para nosotros es un desafío, porque tiene un plantel para subir y tenemos que ver nosotros, en ese escenario, qué plan de partido tenemos jugar ante ese rival".

Estilo de juego claro

Una y otra vez volvió el asunto al sistema y la salida del balón desde atrás... "La salida de balón es mi modelo de juego, yo ya estuve acá. Muy pocos pases en campo propio y muchos pases en campo del rival, pero cuando no tenemos capacidad para jugar en el campo rival la pelota vuelve, y cuando vuelve hay que mejorar ese reinicio que nos incomoda y que nos hace tomar decisiones que no son las idóneas. Bajo ningún concepto la idea es jugar con muchos pases en campo propio, porque muchos pases ante la presión del rival cerca de mi arco no lo considero óptimo. Para mí hay que llegar al campo rival en mejor condición que el rival y ahí ponerse a jugar. Ante el Getafe, que empezamos a tirar la pelota al campo rival y volvía rápido lo pasamos muy mal. Pero la foto fue de errores en los que el rival pudo marcar y también hubo un montón de situaciones en las que el equipo llegó en pocos toques y llegó a campo rival generando alguna posibilidad. Si no, sería todo ir y volver y yo no siento el fútbol de esa forma, trato de que el equipo tenga el protagonismo desde el balón".

Crispación en la afición y pintadas

Fue preguntado el argentino por las distintas expresiones de cabreo de la afición, tanto las protestas a la vuelta del equipo de Gerona como las pintadas en la ciudad deportiva. "No creo que sea anormal lo que pasa en la actualidad. Es algo global, desaprobaciones a un proyecto que no funciona y la gente busca a alguien para condenar y usa cualquier lugar como medio de protesta. Para nosotros lo mejor es la unidad, que el sábado en lugar de pensar en un calvario como local ante el Cádiz, sea una fiesta. Si los jugadores y todos vamos a salir presionados es mucho más fácil que vayamos a perder que a ganar. Es un modo de expresión aceptado en este modo de circo caliente que es el fútbol. Todo es aceptado y tenemos que convivir con eso".

El esfuerzo de Loïc Badé

Otro asunto fue la necesidad de que Loïc Badé, recién llegado, juegue un partido tras de otro. "Son dos partidos importantes (Alavés y Cádiz). Badé tiene una inactividad de seis meses en su anterior club y está haciendo un esfuerzo enorme. Con esta situación vamos tratando de armar algo para ser consistente. Él debe aplicarse a una forma de jugar diferente y se tiene que adaptar a un lugar socioafectivo con los que están al lado, para ver cómo juega, cuándo presiona, cuándo salta, cuándo es más agresivo y cuándo no... El fútbol son decisiones colectivas".

"En-Nesyri venía con un golpe en el tobillo, no entrenó dos días y necesitábamos un delantero que presionase mucho, que estuviese al cien por cien", dijo sobre su decisión de no sacar al marroquí hasta el final del Girona-Sevilla.