De los ánimos de Luis de la Fuente al Sevilla a las pintadas en la ciudad deportiva

Las aguas bajan enfangadas y muy revueltas en el Sevilla, en su peor crisis, deportiva e institucional, en el último cuarto de siglo. La situación deportiva y la institucional invitan a todo menos al optimismo, a no ser que los dirigentes y los máximos accionistas reaccionen de veras uniendo esfuerzos por sacar al equipo y el club de la actual situación.

En este estado de cosas, se producen distintas manifestaciones desde muy distintos frentes y a muy diferentes niveles. Así, Luis de la Fuente, durante una entrevista en medios nacionales, fue aprovechó la ocasión para enviar ánimos y un mensaje de confianza al Sevilla y a su afición, con palabras muy cariñosas y esperanzadas.

"El Sevilla está pasando malos momentos ahora, pero seguro, seguro que van a reaccionar. Tiene un gran equipo, tiene un gran entrenador y una grandísima afición, así que seguro que reaccionará", dijo.

🗣️ "El @SevillaFC está pasando malos momentos pero seguro que van a reaccionar. Tiene un gran equipo, tiene un gran entrenador y tiene una grandísima afición. Espero que no pasen tantos apuros como lo están haciendo ahora y que esté en el puesto que le corresponde como entidad" pic.twitter.com/vKEhAO5owv — La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) January 15, 2023

"A ver hasta dónde llega, ¿no? Pero desde luego espero que no pasen tantos apuros como lo están haciendo ahora y que estén en el puesto que corresponde a una entidad tan importante y grande como es el Sevilla Fútbol Club", añadió el ex jugador sevilista y ex técnico de su cantera.

Paralelamente, en horas muy parejas a esas declaraciones, hubo pintadas de noche en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El lugar de trabajo de la plantillay también ya de muchos de los directivos, en las nuevas oficinas que acoghe el EStadio Jesús Navas, amaneció con una serie de advertencias, presuntamente firmadas por Biris Norte, aunque la agrupación de aficionados sevillista no ha reivindicado las pintadas en las redes sociales, donde suelen realizar sus manifiestos.

En dos uno de los paramentos con el rótulo en la entrada han pintado un par de mensajes amenazantes u ofensivos. "Si descendéis no tendréis dónde esconderos", reza uno, mientras el otro dice: "Castro, game over (juego terminado). Fuera del Sevilla. Directiva y plantilla, infames. Biris Norte".

🚨Aparecen pintadas en la ciudad deportiva del Sevilla FC.💥“Castro Game Over, fuera del Sevilla directiva y plantilla, infames! Biris Norte”💥“Si descendemos, no tendréis donde esconderos! Biris Norte” pic.twitter.com/HqknEjIr3j — Borja (@borjaperezp) January 15, 2023

Pese a la firma de Biris Norte, muchos tuiteros dudan de la autoría del grupo radical y de animación que se ubica en el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán.