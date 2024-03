Almería - Sevilla: Uno de los mejores árbitros y el peor colista de la historia de la Liga

El Almería, rival del Sevilla este lunes, es el peor colista de la historia de Primera División y supone un caso insólito, ya que no sólo no ha ganado ningún partido en esta temporada, sino que no conoce lo que es saborear las mieles de la victoria desde el 20 de mayo ante el Real Mallorca, en la Liga pasada. Curiosamente, para el partido entre el peor colista de la historia y el Sevilla el Comité Técnico de Árbitros designó a uno de los mejores árbitros, De Burgos Bengoetxea.

El equipo almeriense, pese a dar una buena imagen en muchos partidos, no ha ganado en las 27 jornadas de este curso, a las que hay que unir tres más de la temporada pasada. Es decir, que lleva 30 jornadas sin ganar en la Liga.

Y el segundo peor de Europa

Tiempo atrás ya dejó atrás el récord negativo que tenía el Sporting de Gijón de la temporada 97-98. Lo superó en la jornada vigésima cuarta de esta Liga, cuando empató 0-0 en el Power Horse Stadium contra el Athletic Club (0-0).

Estos números que lo convierten además en el segundo peor equipo de Europa en lo que va de siglo XXI igualado con el Schalke 04 en la Bundesliga, entre el 25 de enero de 2020 al 2 de enero de 2021, y ya se sitúa a sólo dos del Derby County, que estuvo 32 partidos sin saborear la victoria: entre el 7-11-2007 y el 11-5-2008.

De Burgos, con Prieto Iglesias en el VAR

Para este encuentro, que cerrará la jornada vigésima octava de Primera División, el Comité Técnico de Árbitros designó a De Burgos Bengoetxea. El bilbaíno será el encargado de impartir justicia en el Power Horse Stadium, estando ayudado desde el VAR por Prieto Iglesias.

El árbitro vasco ha dirigido a los hispalenses en 21 partidos con un balance de 10 victorias, cuatro empates y siete derrotas. La única que vez que De Burgos Bengoetxea se ha cruzado con los sevillistas en la presente temporada fue el empate a uno contra el Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, partido que sirvió como debut de Diego Alonso en el banquillo en sustitución de José Luis Mendilibar, destituido en la jornada anterior tras un empate frente al Rayo Vallecano (2-2) en Nervión.