Apuntar alto... y acertar

La salida de Muriel a la Fiorentina significa, de alguna manera, una espada de Damocles sobre la secretaría técnica. El hecho de que se haya producido una vacante, aparte de dejar hueco, lo que consigue es que la impaciencia de la afición respecto a las incorporaciones que deben llegar se acreciente. No se sabe si también la de Pablo Machín, pero el soriano lleva mucho tiempo lanzando mensajes y lo último que se le recuerda es que esperaba tenerlos el día 1 de enero a sus órdenes. Ese día ya ha pasado y ahora la patata caliente está en las manos de Joaquín Caparrós, que debe cerrar el primer fichaje cuanto antes y calmar las ansias de un sevillismo ávido de noticias.

Pero el Sevilla no quiere equivocarse y está mirando con lupa todos los pormenores de las distintas opciones que tiene sobre la mesa. En este sentido, no se sabe si porque la marcha de Muriel hizo el efecto dominó, pero lo cierto es que el día de ayer fue prolijo en nombres y rumores, algunos con algo de fundamentos y otros sin él.

El propio Machín ya ha advertido varias veces de que el nivel de exigencia del Sevilla no soporta ya experimentos y apuestas como los que hace algún tiempo podía acometer el Sevilla con Monchi. A este club no le sirven ya futuras promesas y necesita jugadores con nombre y contrastados, además de un nivel que está ya más cerca de los grandes que de otra cosa.

Es una manera también de asegurarse rendimiento inmediato, ya que la situación del club no permite esperar a nadie. En este sentido, nombres como los de Álvaro Morata y Steven Jovetic están en la agenda de Caparrós. El ex madridista no está a gusto en el Chelsea y no ve con malos ojos volver a España, aunque no es una operación fácil por el altísimo coste que suprondría, por ficha y por traspaso, para un club como el Sevilla. El caso del montenegrino obedece más a un ofrecimiento, aunque siempre gustó desde su paso en calidad de cedido durante seis meses.

Igualmente, en Francia vincularon a Maxwel Cornet, del Lyon, mientras que para reforzar la defensa también ha surgido un nombre que apunta alto, Eric Bailly, por el que el Manchester United pagó 40 millones de euros.