El Arsenal y todo abierto en el grupo del Sevilla

Sorteo dentro de los parámetros de la normalidad para el Sevilla en el retorno de este tipo de ceremonias al Fórum Grimaldi de Mónaco, donde antes se celebraban en la previa de las Supercopas, una de ellas ganada por el cuadro nervionense y otra con el sinsabor máximo de ser después de la muerte de Antonio Puerta. Las bolas extraídas por los ex futbolistas Joe Cole y Eric Abidal no se portaron mal del todo a pesar de emparejar a los blanquirrojos en el primer turno con el Arsenal inglés. Después salían el PSV Eindhoven y el RC Lens en los bombos 3 y 4, respectivamente.

Estaba claro que todo lo que no fuera enfrentarse en esos bombos con el Milan italiano o el Newcastle inglés iba a ser bien recibido por todos los equipos que partían como cabezas de serie. El Sevilla tuvo buena fortuna en ese sentido y tendrá un grupo muy equilibrado en el que lo mismo puede ser el segundo clasificado que quedarse fuera incluso de la repesca de la Europa League.

Pero jugar la Liga de Campeones y no cruzarse por el camino con escuadras de potencial en el continente es sencillamente imposible. Por ejemplo, en el bombo 2 no había ni una sola perita en dulce. No podían tocar, lógicamente, ni el Real Madrid ni el Atlético y al final los sevillistas se vieron emparejados dentro del Grupo B, al que habían sido asignados desde el principio, al Arsenal de Mikel Arteta.

1.150 millones La valoración de la plantilla del Arsenal que ha pagado 116,6 por Declan Rice

Los londinenses, que ya se enfrentaron en la Champions con el Sevilla de Juande Ramos, han recuperado el brío competitivo y en la temporada pasada estuvieron a punto de reconquistar la fortísima Premier League. La perdieron en el esprint final ante el poderío del Manchester City de Pep Guardiola. Ahora tratan de dar un paso adelante y han gastado un dineral en los fichajes del medio centro Declan Rice (116,60 millones al West Ham) y del mediapunta alemán Kai Havertz (75 millones).

No es extraño, por tanto, que la web especializada Transfermarkt valore la plantilla de este Arsenal en 1.150 millones de euros. El extremo Bukayo Saka es el más valorado de todos, con 120 millones de euros, pero también Martin Odegaard, el futbolista sobre el que gravita todo el vertiginoso juego de Arteta, se va a los 90 millones. El brasileño Gabriel Martinelli, con 80; su compatriota Gabriel Jesús, con 75; el defensa francés Saliba, con 65; Gabriel Magalhaes, con 55... Este Arsenal tiene una colección de futbolistas brillantes, no cabe duda.

Hasta aquí era todo más o menos normal en el sorteo, pues el bombo 2 sólo podía deparar un rival fuerte y ya era cuestión de gustos la elección de cada uno sobre el equipo en cuestión.

Evitar al Newcastle

Sí tenía un punto fundamental a favor esa primera bola y es que eliminaba la posibilidad de tener al Newcastle en el bombo 4, que era el que iba a elevar de forma considerable la dificultad de cualquiera de los ocho grupos. También en el bombo 3 lo fundamental era evitar al Milan italiano y, aunque también había algún adversario más deseado, no estaba mal el cruce con el PSV Eindhoven.

La referencia de la pasada temporada en el play off de la Liga Europa siempre puede servir por mucho que las plantillas cambien de un curso a otro. Los neerlandeses vienen de la fase previa y de una goleada al Rangers por 5-1 con una actuación destacada de Luuk de Jong. Se ha ido Xavi Simmons y sigue destacando el capitán Veermans. Además, contra los escoceses brilló con luz propia un marroquí nacido en Tarrasa llamado Ismael Saibari. Marcó dos goles e intervino en alguno más. Luuk de Jong, Veerman y Goldson, en propia puerta, completaron los cinco tantos.

La apuesta por Elye Wahi

El cuarto equipo de este Grupo B es el Racing de Lens, el club con la afición más ruidosa de Francia. Tienen la particularidad de tener a sus radicales enfrente del tiro de cámara y eso le da mucha plasticidad a sus partidos en casa, donde meten a más gente que habitantes tiene la localidad. Han vendido a Fofana y Openda, dos de sus grandes estrellas, y ha invertido 35 millones en Elye Wahi, un delantero del Montpellier que no fue titular contra el PSG. Como el Sevilla, está en los puestos bajos de la tabla.

Con el retorno a las fechas habituales tras la excepción por el Mundial de Qatar. El calendario se conocerá el sábado y la fase de grupos se disputará los días 19/20 de septiembre, 3/4 y 24/25 de octubre, 7/8 y 28/29 de noviembre y 12/13 de diciembre. Al igual que las pasadas campañas, los dos primeros accederán a los octavos de final y los terceros pasarán a los play off de la Liga Europa. La cuestión es cómo estarán los equipos en esas fechas; si el Sevilla está como hasta ahora...