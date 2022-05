Lopetegui: "Tenemos una oportunidad de seguir haciendo historia"

Julen Lopetegui ha transmitido un mensaje positivo, determinado, enérgico, ante la realidad de un contexto de nervios y ansiedad que ha alimentado el propio Sevilla y ha retroalimentado el entorno. Energía, ilusión, ambición, ganas de "seguir haciendo historia"... El guipuzcoano ha reiterado durante todo su discurso en la comparecencia previa a la visita al Atlético de Madrid esos conceptos, como conjurando el mal fario, el desánimo o la desesperanza. Lo mental y lo anímico pesa más que nunca.

La primera pregunta, precisamente, estaba referida al ánimo de los jugadores. "Los he visto bien, con ilusión de afrontar estos dos últimos partidos con la máxima energía y ambición, con esa ilusión de seguir haciendo historia en el club, y con ganas de hacer un buen partido ante un rival que es de los mejores equipos que te puedas encontrar. Además están en un buen momento, con buenos futbolistas y un gran entrenador, que está fuera de toda duda lo que digamos bien. Y al que tenemos que enfrentarnos con nuestra mejor cara de ilusión, de ambición, de energía para hacer un buen partido en el Wanda".

Inmediatamente, llegaba el elogio al Atlético de Madrid y cómo fue capaz de salir de un importante bache de juego y resultados. "Es un equipo consolidado entre los mejores del mundo hace tiempo, con una plantilla extraordinaria, con un entrenador que lleva muchísimas temporadas liderando un proyecto importante. Y como todos los equipos, pasan mejores y peores momentos en una temporada y cuando han tenido los peores la contundencia en su mensaje y su reacción han conseguido darle la vuelta".

Energía e ilusión como leitmotiv: "Todo lo que digamos del Atlético ce Madrid está de más, somos conscientes del nivel que tienen pero también somos conscientes de la ilusión que nos genera este partido, de la energía que va a necesitar este partido y estamos centrados en darle al partido lo mejor que toque en cada momento para ser capaces de competir en el Wanda".

Temor no, ilusión por hacer historia: "Las cosas nunca están hechas hasta que se hacen y lo que existe ahora es ilusión de seguir haciendo historia en el club, lo hicimos el año pasado y ojalá podamos hacerlo en este tercero. Tenemos que ganarnos esta cosa tan compleja en el campo, centrándonos en dar lo mejor como equipo en el Wanda y ser capaces de conseguir lo que queremos".

Exceso de nerviosismo en el entorno: "No analizo lo que no está bajo mi control. Eso forma parte de los contextos del fútbol y uno tiene 1ue centrarse en lo que está bajo su control y lo que podemos hacer, que darle al equipo confianza, tranquilidad y generar el mejor escenario posible para que compitan como ellos saben competir, y es lo que hemos estado haciendo en los tres años que llevamos aquí y seguiremos haciendo".

La crítica de Papu al que le queme la pelota: "Lo que toca es aislarse de todo lo que no te ayuda a ejercer bien tu profesión y a desarrollarla. Lo que tenemos tratar que hacer forma parte del contexto de fútbol, es evidente, y debemos ser capaces de convivir con ese escenario con la máxima naturalidad, y sin perder la perspectiva de lo que ayuda a competir forma parte del paisaje futbolístico. Hay algunos jugadores más intensos, otros menos; a unos les parecerá bien, a otros menos bien. Yo ahí no tengo opinión, tengo opinión sobre lo que está bajo mi control. Y ahí tenemos muchas ganas de seguir, mucha ilusión por seguir haciendo historia. No es fácil jugar dos veces consecutivas la Champions en esta Liga y tres es más complejo. Tenemos esa posibilidad y esa oportunidad y vamos ir a por ella con toda nuestra ilusión y toda nuestra fuerza".

¿Está preocupado Lopetegui? "Estamos ocupados por seguir haciendo frente a lo que falta de Liga, que es lo más importante. En eso estamos, centrados en eso".

¿Ilusión o ansiedad? "El equipo en el último partido, dentro de los errores que pudimos cometer, tuvo una muy buena actitud y al final no pudimos conseguir el objetivo y que insistir en las cosas que nos hacen mejor equipo, y matizarlas y seguir nuestro camino. Ahora nos enfrentamos a un grandísimo equipo, lleno de entrenadores excelentes, con un entrenador de talla mundial y tehemos que ir allí y competir con ellos, sobre todo con la cabeza limpia y confiando en nosotros".

Algunas dudas para el once: "Hemos tenido algún problemilla con alguno de ellos, igual recuperamos a uno y perdemos a otro, pero vamos a esperar porque ha habido algún problemilla".

La mejoría de Jesús Navas: "Veremos, ha tenido molestias, ha mejorado pero hasta mañana no tendremos claro, tenemos el once en la cabeza pero hasta mañana no decidiremos según las circunstancias de cada uno".

¿Su partido más importante en el Sevilla? "Cada partido que jugamos en el Sevilla es de máxima importancia, es un partido ilusionante y una oportunidad para nosotros para seguir haciendo historia y tenemos que afrontarlo con esa mentalidad. Hemos jugado partidos muy importantes que han hecho historia también en el Sevilla y este es importante como otros muchos que hemos jugado".

Pronto para valorar la temporada: "La valoración se hace al final, todavía no ha terminado. No se hacen parciales nunca".