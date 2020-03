Julen Lopetegui ha analizado positivamente el rendimiento del Sevilla en el Wanda Metropolitano y se ha congratulado de su competitividad, y ha vuelto a cuestionar el papel del VAR. "El partido ha sido bonito, trepidante incluso para el espectador, con mucho ritmo. Creo que el VAR ha roto ese espectáculo en la primera parte".

Según el entrenador del Sevilla, la injerencia excesiva del VAR, al decretar penalti de Diego Carlos por manos, cuando le dio con el hombro, ha frenado la dinámica positiva del partido, aunque el Sevilla reaccionó luego, y empató gracias también al VAR. "Estábamos bien y la revisión ha parado en el empate y luego ha llegado el 2-1 en una pérdida nuestra que sabíamos que el Atleti castiga mucho las pérdidas por dentro en campo propio. Lo estábamos haciendo bien hasta ese momento y nos han castigado. Y luego el equipo ha tenido el carácter y la convicción de ir a por el partido otra vez. Hemos hecho diez minutos interesantes, con una ocasión clarísima, luego el penalti. En definitiva, una muy buena primera parte para el espectador y la segunda ha sido más de control, muy intensa, con cambios ofensivos en los dos equipos, pero los dos hemos estado defensivamente muy fuertes y ha habido pocas ocasiones de gol".

La competitividad y el carácter: "El equipo ha competido bien, el equipo tiene carácter, tiene mentalidad, ha hecho un partido bravo en todos los sentidos, creo que por momentos hemos jugado muy bien. Quizá nos ha faltado un poquito de tranquilidad en la segunda parte, para tener un poquito de control. Pero en definitiva ha sido un buen partido".

Contra los excesos del VAR: "Soy muy respetuoso con los árbitros, porque es un trabajo complejísimo, muy difícil. Yo en lo único en lo que me reitero es que el VAR tiene que intervenir cuando es blanco o negro, es decir. Si pasan tres minutos para decidir si voy a verlo o no es que no es tan claro. Eso es lo que no llego a compartir. Tendremos que aceptarlo si sigue siendo así. Primero, rompe el ritmo del partido; segundo, una jugada de un penalti tiene que ser cuando algo es clarísimo, porque si no matas la esencia de muchas cosas del juego. Ésa es mi opinión".

La quinta amarilla de Gudelj, baja en el derbi: "En la primera parte ya teníamos cuatro amarillas y ellos ninguna. No voy a entrar a eso: buscaremos soluciones, sin duda, buscaremos soluciones".

El derbi, aparcado: sólo la Roma. "Nosotros estamos encantados de jugar ante nuestra afición y eso no va a cambiar. Ahora tenemos que descansar y luego preparar un partido tremendamente exigente y bonito como es el de la Roma e iremos a por él".