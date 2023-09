Badé puede jugar ante el Lens con máscara: "Tenemos que ser listos"

En tono de muy buen humor, incluso bromeando con Mendilibar y deseándole suerte ante los periodistas, Loïc Badé compareció en la rueda de prensa oficial previa al Sevilla-Lens de la Champions que se jugará este miércoles en Nervión (21:00). Lo hizo con un pequeño apósito en la nariz, los puntos que le tuvieron que dar ante Las Palmas por el fuerte golpe que le dio Sory Kaba. Esto lo ha obligado a usar máscara en el entrenamiento y también la usaría si juega este miércoles.

"Mañana puedo jugar, si luego voy a jugar no sé, tienes que preguntarle al míster. Con la máscara puedo jugar, no es cómodo, pero bien", dijo Badé sobre la pequeña fractura en su nariz.

"Me siento bien con Sergio, es una leyenda del fútbol. Con él sentimos mucha seguridad y estamos bien y ya está", dijo sonriendo ante la primera pregunta, referida a su primer partido con el central de Camas.

Su sonrisa se amplió y su comparecencia tomó tono jocoso cuando se le preguntó por el asunto del idioma de Soumaré: "¿Qué? No te he entendido", dijo provocando la risa de los periodistas. "No hace mucho tiempo que está con nosotros, pero se acostumbra en el vestuario, habla con toda la gente, el míster dice que... No, es broma, tiene una buena adaptación con nosotros", añadió.

Sobre cómo se encuentra el Sevilla, el vestuario, ante el partido con el Lens, afirmó: "Las sensaciones son buenas. En el vestuario tenemos buenas sensaciones, el partido ante Las Palmas ha dejado buenas cosas con los tres puntos y portería a cero y estamos preparados para mañana".

Y también habló de qué significa el reto de desquitarse en la Champions, un torneo que no se le da tan bien como la Europa League al Sevilla... "Tenemos la capacidad para hacer muy buenas cosas en la Champions. Tenemos que jugar bien y estar listos, intentaremos hacerlo lo mejor posible". Para ello cuenta con la grada: Espero que nuestra afición esté con nosotros como siempre, y en Champions pienso que el campo va a estar genial".