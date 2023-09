Mendilibar: el engañoso inicio del Lens y la diferencia entre Sergio Ramos y Soumaré

"Suerte". Así cedió Badé el micrófono a José Luis Mendilibar en la rueda de prensa oficial de la UEFA para el partido Sevilla-Lens que abrirá este miércoles en el Sánchez-Pizjuán el grupo B (21:00). "La voy a necesitar", replicó el técnico entre risas de los periodistas... Entre el bueno humor y un poco de hastío por las reiteradas preguntas sobre asuntos internos y de comunicación, al entender del técnico, Mendilibar repasó varios asuntos: Soumaré y el idioma, el liderazgo innato y la experiencia de Sergio Ramos, el estado de Marcao y Januzaj, que no están inscritos en el torneo... Y el Lens.

Lo primero fue el estado físico y mental de los jugadores tras el esfuerzo ante Las Palmas y la intención de comenzar la fase de grupos ganando, obviamente. "Estamos bien, ya dije antes del partido de Las Palmas que las dos semanas previas fueron muy buenas de entrenamiento. En 72 horas jugaremos contra el Lens. Los que jugaron tienen el tiempo justo para recuperar, hoy deberían estar cansados, pero mañana, debería estar recuperados. Venimos de tres semanas sin competir, con la suspensión del partido del Atlético y deberíamos estar bien jugando cada tres días. Tenemos una plantilla muy completa y cualquiera que no jugó el otro día seguro que puede hacerlo muy bien".

Debut en Champions de Mendilibar

A Mendilibar no le hace gracia que le pregunten que, igual que la temporada pasada "calló bocas en la Europa League", en la que debutó triunfalmente, espera "callar bocas debutando en la Champions". "Quiero hacer una buena competición, por el club, por mí por supuesto, por la afición, por todos. Me encantaría quedar entre los dos primeros en esta liguilla y entrar en las eliminatorias. Es algo nuevo para mí y si pasamos el grupo empezaremos a pensar en otras cosas, pero no por callar bocas, sino por nosotros, por los que estamos en el día a día aquí".

"Siempre es importante empezar ganando cualquier competición, y más una tan corta como ésta, con seis partidos. Jugamos en casa y tenemos que tener esa pequeña ventaja", dijo sobre el que será su primer partido como entrenador en la Liga de Campeones.

Mariano y la opción de dos delanteros

A Mendilibar se le pregunta si tiene en mente realizar muchos cambios... Lógicamente hará alguno, aunque fue críptico. "Puede haber cambios, no voy a decir la alineación. Los jugadores no te van a decir nunca que están cansados, porque es Champions y le gusta a todo el mundo. El tema mental es importante para jugar estos partidos, y normalmente estás más mentalizados para jugar estos partidos que los de Liga. Por eso, el que vaya a jugar lo va a hacer bien, no va a notar el cansancio el que jugó el domingo, y el que no jugó va a salir como un obús".

Ahí sale a colación la opción de Mariano, que aún no ha debutado y está fresco, además de la posibilidad de que juegue con otro delantero en un cambio de sistema: "Está entrenando como el resto, al principio le costó más porque llevaba tiempo sin jugar y sin entrenar en grupo. No es lo mismo que entrenar por tu cuenta, puedes hacer muchas cosas, pero con balón y compañeros no tiene nada que ver. Está cogiendo lo que le pedimos individual y colectivamente y poco a poco está entrenando como queremos jugar. Jugar con dos o con uno me da igual, lo que quiero es jugar adelantado, cerca del área contraria. Si los dos de arriba se quedan arriba y no me trabajan es muy difícil. Tener la posibilidad de dos delanteros, de uno o de tres es importante. Y ellos me tienen que generar esa incertidumbre para que yo vea que las cosas pueden ir bien".

Gattoni, el descarte ante Las Palmas

Otras dos preguntas incómodas para Mendilibar. ¿Pasa algo con Gattoni, el descarte ante Las Palmas? "No entiendo la pregunta. ¿Qué va va haber? Estamos 26 ó 27 en plantilla, van 23, alguien se tiene que quedar fuera. Pero no hay nada con nadie. Mi relación con todos es buena. Todos quieren jugar y yo quiero gente así, que quiera jugar, no gente conformista. Pero no hay nada con nadie".

Y, ¿qué opina de que LaLiga ubicara el Sevilla-Las Palmas, un día después del Lens-Metz (0-1)? ¿Debería pedirle a LaLiga tacto con los horarios. "Yo no voy a pedir nada a LaLiga...", dijo torciendo algo el gesto. "Nos tocó jugar el domingo, a ellos les tocó el sábado. Podría haber sido al revés... Pero por algo nos pondrían el domingo. Una vez que empiezan los partidos es difícil cuadrar los horarios. Aunque sí es verdad que nos podían haber puesto el sábado, no pasa nada. Los equipos que estamos en estas competiciones no nos podemos quejar de estas cosas"

Sergio Ramos, el liderazgo y el cambio de chip

Un asunto que no puede faltar, Sergio Ramos y su rol natural de líder. "Claro que es un líder Sergio, ha sido líder en todos lados. Y aquí también era un líder con 18 años. El líder no se hace, normalmente nace, y él va a morir siendo eso. Lo normal es que en momentos de alta competición y complicados nos pueda ayudar, pero en el terreno de juego y en el banquillo también".

¿Y qué quiso decirle con el cambio de chip? "Quise decir lo que dije, si no lo entendéis... Nosotros tenemos un estilo de juego y no Sergio, sino los nuevos que llegan si no juegan es por eso también, porque primero tienen que hacerse a lo que les pedimos. El fútbol es universal, pero cada uno tiene su estilo. Lo entienden los jugadores, y lo que queremos pedir de ellos".

Tampoco asimiló bien que se le cuestione si Jesús Navas estaba en condiciones de jugar después de haber entrenado unos días tras sus molestias de cadera. "Los que juegan son por decisión mía. Todos quieren jugar pero no pueden jugar todos. Jesús juega no porque me diga que está bien, sino porque yo lo pongo. Llevaba toda la semana entrenando con el equipo, parece que hago cosas y digo cosas que no entendéis"

Soumaré y el idioma

No podía faltar el revuelo por su frase sobre Soumaré y el idioma... "A ver, es lo que acabo de decir. Viene gente de ligas diferentes, de países diferentes, se tienen que hacer a la forma de vida, al estilo de juego, un poco todo. Sergio jugó porque ha estado veinte temporadas en esta competición y Soumaré no tiene ninguno. Y no sólo le ha pasado a él. Sow jugó el tercer partido desde que estaba aquí, creo. Es lo normal. Queréis ver caras nuevas, lo de antes ya no sirve... Bueno, es así".

"El que menos se ha sorprendido es el jugador", continuó cuando se le insistió en el asunto. "Se ha sorprendido el que ha querido, no todos, no voy a meter a todos en el mismo saco. ¡Si no es el idioma! Viene de un país diferente, que no es el suyo, viene de la Premier y se tiene que adaptar al fútbol, a sus compañeros aquí. No es un problema grave. Es algo normal. Y si lo veis en los nuevos, a la mayoría les ha costado. Sergio Ramos tiene más de 500 partidos en Primera y jugó nada más llegar. Son cosas naturales".

El Lens y su 'engañoso' mal inicio

Sí se congratuló, con una sonrisa de alivio, de que por fin se le preguntara por el Lens... "Sí es verdad que ha pedido un par de jugadores buenos que se han marchado a otras ligas, es verdad que sólo han empatado un partido de cinco. Todavía no están al nivel de la temporada pasada, cuando quedaron segundos. Pero tienen un entrenador que lleva cinco años ya -Franck Haise-, no creo que se pongan nerviosos ni él ni el club. Tiene un estilo clarísimo de juego, con tres atrás, dos carriles muy profoundos, dos centrocampistas, dos mediapuntas y uno arriba. Que son rápidos cuando contraatacan, y tenemos que tener cuidado. No hay que mirar esta liga, sino qué hizo la temporada pasada y por qué están en la Champions".

Sobre quién es el favorito del Grupo B, Mendilibar no lo ve nada claro por la igualdad del grupo, con el Arsenal destacado... "Juegan el segundo de la Premier, la mejor liga del continente; el PSV ya se ha enfrentando al Sevilla y siempre ha generado dificultades para todos, será un partido igualado, nos puedes dar como favoritos a nosotros y a ellos; y el Lens, segundo de la liga francesa detrás del inalcanzable PSG y delante de otros grandes equipos. Es un grupo igualado, no diría que salgamos de favoritos".

Marcao y Januzaj, los dos no inscritos

Los dos futbolistas no inscritos en la Champions también tuvieron su apartado. Sobre Januzaj, dijo: "Espero que sea recuperable. Estaba en la rampa de salida antes del 1 de septiembre, se ha quedado y en ese momento hablé con él, le dije que es uno más, que nos tiene quedar y entrenar a tope. Y en eas sestamos. Se ha puesto las pilas, es de los que entrenó muy bien esas dos semanas. Y tenemos que aprovecharlo. No está en la lista de Champions y vamos a intentar que se ponga a tono, porque es un grandísimo jugador".

¿Y cuándo estará disponible el central brasileño, incorporado al grupo? "Marcao: vamos lentamente, suave, suave. Él nos va marcando un poco los pasos, no queremos una recaída, mañana le hacen una resonancia a ver si está todo tiempo, y a partir de ahí lo que nos digan los readaptadores y él nos dirán si está para competir, pero en estas dos semanas no estará para competir, hay que ir con cuidado".

Generar sin que generen tanto

Por último, un análisis de lo que debe mejorar el Sevilla tras su sufrido triunfo ante Las Palmas... "Ocasiones tuvimos, algunas fueron fuera, otras las paró el portero... Del otro día estoy más disgustado de lo que generó el rival que de lo que no generamos nosotros. El problema es que fue un partido muy abierto: generamos y nos generaron. Luego el acierto ante la portería... A veces la metes a la primera y otras veces te cuesta. Mientras estés llegando es señal de que haces bien las cosas".