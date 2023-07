Badé, el último en llegar, se pone a las órdenes de Mendilibar

Loïc Badé se ha incorporado este viernes a los entrenamientos del Sevilla después de haber disfrutado de algunos días más de vacaciones debido a que acabó de competir más tarde a causa de su participación en el Europeo sub 21 con Francia. El joven defensa central se ha ejercitado junto a sus compañeros antes de la partida de éstos hacia Alemania, donde el equipo de José Luis Mendilibar va llevar a cabo la segunda parte de la pretemporada.

El Sevilla disputa este fin de semana amistosos ante el Hansa Rostock y el Magdeburg, duelos en los que no va a participar Badé, quen no viaja con el grupo y se quedará en la ciudad deportiva siguiendo un plan especial de puesta a punto que también van a seguir Bono y En-Nesyri, que no viajan a tierras germanas.

Sí lo harán otros internacionales como Jesús Navas, Gudelj, Ocampos y Acuña, que forman parte de los 26 elegidos por Mendilibar. En esa lista no están Suso y Óliver Torres, que sintieron molestias tras el partido ante el Independiente del Valle el pasado miércoles, trofeo Antonio Puerta.