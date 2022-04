Lopetegui: "El Barcelona es el equipo en mejor estado de forma de Europa"

Julen Lopetegui ha pedido a su equipo que crea en sí mismo y afronte las dificultades para intentar superar con "sus armas" y "creyendo en sí mismo" a "un rival extraordinario", un Barcelona que "es el equipo en el mejor momento de forma yo diría hasta de Europa".

Horas antes de viajar a Barcelona, el entrenador del Sevilla no ha descartado a Bono para un "partido importante, grande, de una enorme exigencia". "Se ha hecho las pruebas médicas pertinentes, no ha podido entrenar hasta hoy con el equipo", dijo al ser preguntado por el portero. Esperaremos a mañana. No sólo con él, hemos tenido algún problemilla con algún que otro futbolista y hasta mañana por la mañana no sabremos quién podrá jugar",

"Tenemos la novedad de la operación, positiva, de Fernando, y de la lesión de Thomas, que los limitan para jugar en Barcelona. Y a partir de ahí, la ilusión y la ambición de afrontar un partido importante, grande, ante el rival más en forma, yo no diría solamente de España, podría decir hasta de Europa, por juego, por plantilla, por momento de juego y por sus prestaciones, creo que es el equipo de los más importantes que te puedes encontrar", comenzó en su elogio al Barcelona de Xavi.

Lopetegui insistió en el momento en el que se encuentra el Barcelona, tras cinco victorias consecutivas en la Liga y la goleada que infligió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "Cada partido es complicado en la Liga española, pero la dificultad aumenta por el momento del rival, porque está ganando de manera muy holgada, y además jugando bien con muy buenas actuaciones. Pero eso nos tiene que motivar y darnos más ambición y más ganas para conseguir un objetivo que nos ilusiona muchísimo, que es ser capaces de hacer un gran partido en el Camp Nou a un superar a un rival extraordinario, a pesar de todas las dificultades. Es nuestra sana intención, siendo conscientes de la dificultad, pero también de la ambición que nos tiene que mover en este partido".

En ese sentido, destacó cómo ha evolucionado el Barça desde el 1-1 en Nervión antes de Navidad, en particular, por la mejora de su plantilla. "No hay dos partidos iguales, ellos han evolucionado mucho, también en nombres. Estamos hablando de una de las mejores plantillas del mundo, la aparición de futbolistas importantes, los fichajes que han llegado, los cambios que ha habido en los que ya tenía… Eso es una evidencia. Pero tenemos que ser capaces de competir con nuestras armas para superar a un rival extraordinario".

Incluso lo propuso como candidato a ganar la Liga de Campeones si no hubiera caído eliminado. "Por momento de forma podría disputar la Champions. Y debemos ser capaces de enfrentarnos con la intención de superarlos. Es lo que nos mueve, superar también las dificultades que podamos tener y presentarnos como un equipo competitivo".

El técnico de Asteasu abundó una y otra vez en las bondades del actual Barcelona. "Es una plantilla top a nivel mundial. Una plantilla mejorada con los fichajes y también con jugadores jóvenes que son difíciles que salgan de ese nivel, y jugadores veteranos que están dando su mejor versión. La mezcla es la consecuencia de que es un gran equipo"

Pero también insistió más de una vez en sacar fuerza del interior del Sevilla, de la confianza en sí mismo. "Nosotros no debemos centrarnos tanto en eso -la calidad y el momento del Barça-, sino en ser capaces de llegar a competir, creyendo en nosotros, siendo conscientes de la dificultad pero también de nuestra fuerza, para hacer un gran partido en todos los sentidos. Eso es lo que nos va a exigir un gran Barcelona".

El problema del calendario FIFA

Un asunto paralelo al partido fue el del sobrecargado calendario FIFA y cómo ha afectado este último parón al Sevilla. "Al final pierdes doce o trece futbolistas en este periodo y no puedes trabajar con ellos. Desgraciadamente, eso que llamáis virus FIFA nos ha castigado también en forma de lesiones. Pero todo eso forma parte del contexto y la dificultad. Lo más importante es cómo seamos capaces de reaccionar a esa dificultad y la ilusión que nos genera un partido tan bonito y tan exigente como este".

Preguntado si los clubes deberían articular alguna fórmula para evitar que los jugadores tocados, como sucedió con Bono, viajasen con sus selecciones, argumentó. "Es complicado. Yo puedo tener mi opinión, pero se la lleva el viento. Debe existir y se debe escuchar la realidad del futbolista. El futbolista sigue teniendo dos piernas y dos pulmones como hace 20 años. Y meterle 15 ó 20 partidos más que hace 20 años a cada jugador es realmente complejo. Esa es la reflexión que se debería hacer en el mundo del fútbol, pero es una opinión más".

