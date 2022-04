Gudelj, el comodín para el agujero de la medular en el Camp Nou

La racha de lesiones del Sevilla se ha internacionalizado. A la plantilla de Julen Lopetegui no la abandona el infortunio y, como ya se temía el técnico guipuzcoano antes del último parón de selecciones para la Liga, este le deja al menos una baja segura para el partido de mañana en el Camp Nou. Si el lunes, en la reincorporación de la plantilla a los entrenamientos tras un largo descanso de cuatro días, la buena nueva era el regreso de los lesionados Diego Carlos y Rekik, dos días antes había sufrido una lesión en el amistoso Países Bajos-Dinamarca Delaney.

El propio entrenador ya había dejado caer en alguna declaración pública que lo del danés no era una simple molestia. Y ayer el club ofreció el parte médico de la lesión del jugador, para matizar que no es una recaída de otra que sufrió en invierno. Delaney es baja por tiempo indeterminado y Fernando se pierde el resto de la temporada. Mientras que Bono es duda tras el golpe que sufrió con Marruecos.

El caso del guardameta es menor, una vez pasado el susto del mareo que sufrió en Casablanca ante la República Democrática del Congo, cuando producto de un fuerte golpe se le abrió una ceja y le fue cosida la herida sobre el mismo césped. El mareo posterior provocó que tuviera que permanecer ingresado en observación, pero regresó a Sevilla y tranquilizó a la afición con un mensaje en las redes sociales. No está descartado ni mucho menos, aunque Lopetegui debe valorar si está o no está en condiciones de jugar después de una semana con tanto ajetreo. Hasta los padres lo visitaron en el hospital en que quedó ingresado por precaución en Casablanca.

El verdadero problema que debe afrontar Lopetegui es el de la medular. El agujero que antes había en la defensa ha pasado ahora al centro del campo, donde puede que además de Fernando pierda para lo que resta de temporada a Delaney. Gudelj había estado cumpliendo con nota en el puesto de central durante la baja de Diego Carlos, todo el mes de marzo, desde el derbi liguero. Y el serbio ahora podría tener que reubicarse en el puesto de medio centro defensivo.

Fernando, cuyo último partido fue también el derbi, el pasado 27 de febrero, se perdió todo el mes de marzo, como Diego Carlos, con la diferencia de que su tobillo no ha respondido y tuvo que operarse en Oporto el jueves pasado. Durante su ausencia, Lopetegui tenía a Delaney como recurso y el danés jugó los tres partidos de Liga. Ora con Rakitic y Óliver Torres o Joan Jordán, en el clásico 4-3-3, ora sólo con Óliver Torres y tres mediapuntas, en el más inusual 4-2-3-1. Pero en el Camp Nou ya no estará y es posible que no esté en los siguientes partidos.

Para el encuentro con el Barcelona de Xavi, un equipo ante el que es clave una buena estructura en el centro del campo y en la defensa, Lopetegui puede optar por adelantar a Gudelj, ya que Diego Carlos está apto para volver a su puesto en la defensa. O realizar una apuesta por un sistema híbrido en el que el serbio ya ha demostrado su polivalencia, como falso tercer central, en un dibujo que varíe del 3-4-3 al 4-3-3 según sea en fase defensiva u ofensiva.

Más improbable es que ubique en esa posición clave del dorsal 6 a Rakitic o a Joan Jordán, con Óliver Torres como centrocampista más liberado por delante, aunque tampoco es descartable. Desde el regreso de los últimos internacionales –ayer se reincorporó el último, Tecatito Corona–, Lopetegui se ha encerrado en la ciudad deportiva con sus futbolistas, para preparar de forma específica el plan de partido ante el Barcelona.

Con el mexicano como una opción para la mediapunta, otra posibilidad es que el Papu Gómez también esté listo para ayudar al equipo en el Camp Nou, tal y como deseó el propio futbolista en la televisión del club el martes. Pero, de momento, el argentino aún no está disponible, mientras que el mexicano, otro de los hombres clave para abrir las vías de ataque, está recién llegado de un largo viaje y tres partidos con México, con la que certificó su pase al Mundial. Es otra de las incógnitas, la configuración de la mediapunta, donde ya se ofrece Lamela. Ahí tiene más piezas. El agujero a parchear está en el eje del centro del campo. Ahí está la clave del once ante el Barcelona.