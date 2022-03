Papu Gómez: “Quise forzar y el cuerpo me dio un tirón de orejas”

El argentino Alejandro Papu Gómez ha revelado que intentó forzar en la recuperación de su lesión para estar con el Sevilla en Londres en el partido de vuelta ante el West Ham y que se encontró con la realidad de que era demasido precipitado.

El centrocampista del Sevilla ha participado en un programa de la televisión oficial del club en el que ha confesado que ya se encuentra en la última fase de su recuperación, aunque ahora no irá con tantas prisas para no caer en el mismo error.

“Ya estoy recuperando y viendo ya un poco la luz del túnel. Queda el último proceso que es el más difícil, ponerse bien y tratar de volver bien para no tener ningún inconveniente más. Tal vez muchos no lo saben, pero ésta era una lesión de seis o siete semanas y yo quise volver en dos y forzar para estar en Londres contra el West Ham. No pudo ser y el cuerpo me dio un tirón de orejas y me pidió tranquilidad. Me volví a resentir y tuvimos que empezar de cero”, ha comentado el Papu en A Balón Parado.

La ilusión de cara al encuentro ante el Barcelona es mucha. Y aunque prefiere ir con calma, no descarta reaperecer en el Camp Nou. “La idea es tratar de llegar, no lo descarto todavía. Veremos cómo va esta semana, pero trabajamos en conjunto con el cuerpo médico y el cuerpo técnico para volver lo mejor posible y no parar más".

El Papu también ha hablado de sus sensaciones fuera del equipo. “La frustración de estar fuera es horrible. Lo tengo que hacer porque hay que hay que estar animando a los compañeros en el vestuario, pero no me gusta porque siento que estoy molestando. Yo sé lo que es prepararse para un partido, cada uno está en su mundo y no me gusta estar ahí".

El argentino también ha repasado la actualidad deportiva del equipo y se ha referido a los empates que han hecho al Sevilla perder impulso en la cabeza de la tabla. “Es poco para lo que es el Sevilla, el plantel que tenemos y las aspiraciones que queremos lograr. Está claro que los resultados no son los mejores, porque por un lado el equipo no pierde pero por otro te deja un sabor amargo”, precisa.