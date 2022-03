El susto de Bono con Marruecos pone en duda su presencia en el Camp Nou

El guardameta Yassine Bounou, Bono, quien sufrió un percance en el partido en el que Marruecos selló su clasificación para el Mundial de Qatar, tranquilizó a sus seguidores publicando una foto en el hospital de Casablanca en el que fue atendido. El meta sevillista sufrió un fuerte golpe en la cabeza, fue atendido por los médicos de su selección y después tuvo que ser sustituido al sufrir un mareo.

El sevillista sufrió un corte en la ceja que necesitó varios puntos de sutura que le fueron cosidos en el mismo terreno de juego, algo que no es nada habitual, como han demostrado las imágenes de televisión durante la retransmisión del encuentro que Marruecos ganó a la República Democrática del Congo por un contundente 4-1.

Head-to-head collision x 2 for Morocco/Sevilla GK Yassine Bounou (Bono). Long delay while laceration around left eyebrow sutured.Unsteadiness after 2nd hit.Often see staples, skin glue, steri-strips applied. Cant recall seeing sutures/needle driver used on pitch#EPL #Sevilla pic.twitter.com/a2Am3CNOkk