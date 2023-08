Bono y Neymar, presentados por Al Hilal ante 60.000 espectadores

El Al Hilal celebró este sábado su gran fiesta en Riad al presentar al jugador brasileño Neymar y al marroquí Yassine Bono como sus grandes estrellas y últimos dos fichajes del club saudí. El meta marroquí salió por un túnel iluminado y entre fuegos artificiales antecediendo a Neymar.

Pero ambos fueron recibidos como grandes estrellas, no sólo el brasileño, ya que el internacional marroquí es considerado un héroe en el mundo árabe tras su proeza de quedar cuarto en el Mundial.

En el estadio de King Fahd de la capital saudí, los casi 60.000 asientos estaban llenos para ver la presentación de Bono y Neymar, aunque hizo una breve aparición anterior el internacional marroquí para decir que el Al Hilal es "un equipo de títulos" y espera "ayudar al club para seguir ganando más trofeos". Bono ya se expresó en árabe, su lengua materna, en sus primeras palabras como hilali.

Después de Bono, que llegó también esta semana a Riad procedente directamente de Atenas tras jugar la Supercopa de Europa con el Sevilla, lo siguió Neymar como la gran estrella de la noche, e incluso su cara fue proyectada en un holograma en el cielo de la ciudad.

Neymar, con el dorsal número 10, dijo en español que está "muy contento" de este "nuevo desafío" que supone jugar en la liga saudí. "Vamos a disfrutar, vamos a ser felices y voy a hacer todo lo posible por este club", aseguró en el césped, mientras el periodista traducía al árabe y la masa seguidamente vitoreaba al brasileño.

