Bono ya habla como jugador del Al Hilal: "Vengo a hacer historia"

Yassine Bounou, Bono en las alineaciones, ya es futbolista del Al Hilal, poderoso club de Riad, la capital de Arabia Saudí, en el que acaba de aterrizar también Neymar con un contrato escandaloso bajo del brazo de 100 millones al año tras adquirirlo del PSG, que se embolsa 90 millones de euros.

El Sevilla cobrará, al contado, aspecto importante, 22 millones de euros del poderoso club saudí, uno de los clubes árabes que está reventando el mercado. Bono también ha firmado un contrato que no podría haber suscrito en ningún otro club europeo, de unos 12 millones anuales, por tres temporadas.

Tras aterrizar en Riad el jueves, ya que no regresó de Atenas con la expedición sevillista, Bono realizó los trámites para convertirse en jugador hilali, y dejó sus primeras impresiones en este nuevo reto.

A través de la cuenta de Twitter (ahora X) del club saudí, Bono dijo en su lengua materna, el árabe: "Me vine con la intención de hacer historia, ojalá la pueda hacer con el Al Hilal. El público espera una gran cosa y para mí es algo positivo. Me gustan los retos y me gusta estar en un sitio en el que hay grandes expectativas", dijo.

También habló de esta fortísima irrupción del mundo árabe en el fútbol. "Creo que hay gran talento en los países árabes y Arabia Saudí nos da ahora una oportunidad para comprobarlo", dijo.

La llegada de Neymar ha concitado una expectación inusitada en Riad, por la trascendencia mundial del futbolista brasileño. Pero Bono también tiene un enorme predicamento en el mundo árabe, que celebró como algo propio el cuarto puesto de Marruecos en el Mundial de Qatar, con el entonces meta del Sevilla como titular y héroe.