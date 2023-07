El Sevilla rechaza otra oferta a la baja por Bono, esta vez del Bayern Múnich

Quizá el conocimiento de la necesidad de vender que tiene el Sevilla sea un lastre de inicio para poder obtener recursos financieros por sus futbolistas más valorados, porque lo cierto es que Bono no pasa por ahora de tentativas menores, viniendo éstas de clubes de primerísimo nivel como el PSG o el Bayern Múnich.

El club bávaro presentó días atrás, según avanzó uno de esos periodistas especializados en mercado como Gianluca di Marzio, una oferta que puede calificarse de ridícula de nuevo, más baja aún que la del PSG, que era de 12 millones de euros. Ahora, el Sevilla se ha visto obligado, lógicamente, a desdeñar dicha tentativa tan a la baja: 8 millones de euros más otros 4 millones por variables de rendimiento.

Bayern made an attempt last night to sign Yassine Bounou from Sevilla as new GK: verbal proposal around €8m upfront + add-ons to reach a total €12m. Sevilla rejected, as #PSG are in the race and can offer €12m upfront. Feeling is #FCBayern won't enter a bidding war vs PSG. 🇲🇦 pic.twitter.com/7h28bPGlKo