Un premio 'The Best' a precio de saldo

Primero lo filtra; después lo niega. Por medio, el entrenador ha quedado retratado reconociéndolo públicamente. “Sabemos que tenemos que vender y eso está claro. Si son ellos (Bono y En-Nesyri), parece que son por los que más dinero se puede sacar. Bastante tengo con lo deportivo para meterme en lo económico”, reconocía abiertamente, sin complejos ni tapujos, Mendilibar al acabar el partido ante el Independiente del Valle.

Y así, subastando y gritando a los cuatro vientos las intenciones y la estrategia en el mercado –es decir, hacer caja con el portero y el delantero para fichar jugadores “jóvenes que generen plusvalías”–, difícilmente van a tomar en serio al Sevilla los potenciales compradores.

Pedigrí Bono está entre los tres mejores porteros del mundo para la FIFA, hizo un gran Mundial y está en la agenda de los grandes

Y resulta curioso el caso de Yassine Bono. El Sevilla ha puesto en el escaparate a uno de los tres mejores porteros del mundo reconocido por la FIFA al nominarlo a la final de los premios The Best junto a Dibu Martínez y Courtois diciéndole a todo el mundo que va a ser suplente de Dmitrovic y que necesita venderlo. Encima, el futbolista tiene 32 años (lo que no es una mala edad para un portero pero coarta para hacer una gran oferta).

El Sevilla sabe que puede sacar un buen traspaso, razonable, pero no una gran venta. El PSG, según se publicaba ayer en Francia, ha ofrecido 12 millones de euros.

De moda Con Bayern o PSG tras sus pasos, el marroquí es un ídolo en Nervión, ganó un Zamora y dio al Sevilla dos Europa League

Lógicamente, Luis Enrique, perro viejo, sabe lo que se cuece en el Sevilla, que además lo publica todo por esa obsesión por justificar cada movimiento ante la prensa y ante la afición.

12 millones, 15, 18... puede considerarse un precio de saldo para un portero que le ha dado, él solito, dos títulos de Europa League al Sevilla, el último en una tanda de penaltis, y que hace dos temporadas, la 2021-22, se convirtió en el ganador del trofeo Zamora al menos goleado de la Liga con mejor coeficiente que Courtois y Oblak.

Por si fuera poco, el Sevilla ha comprobado que es un profesional muy equilibrado y que nunca va a dar problemas. Llegó asumiendo que era el segundo de Vaclik y se ganó el puesto sólo con trabajo. Evidentemente, el jugador no es tonto. Ha visto que Mendilibar prefiere a Dmitrovic para según qué cosas y que el Sevilla querría que se marchara dejando dinero.

Inconfruencia Mendilibar lo reconocía esta semana: “Sabemos que hay que vender”, dijo, pero el presidente niega ahora esa necesidad

Ahora el Sevilla, viendo las ofertas que le están llegando, lo niega. El presidente, José Castro, ha querido poner las cosas en su sitio, aunque tarde y mal.

“No hay motivo alguno para venderles”, ha asegurado. “Nosotros no venderemos a ningún jugador si no está por encima del valor que entendemos que vale. Cualquier jugador por el que nos hagan una oferta importante, o que entendamos que es importante, puede salir, pero si no conseguimos esa cantidad lógicamente se quedará en el Sevilla para disfrute de nuestra afición y para que nuestra plantilla sea más competitiva. No hay ningún motivo para que vendamos a uno u otro, pero lógicamente el fútbol tiene un mercado abierto, que se está moviendo poco, y ya veremos qué ocurre. Siempre trataremos de comprar jugadores jóvenes que nos den rendimiento deportivo y después plusvalías”, dijo en Goal.

Tarde. El dos por el precio de uno está lanzado.