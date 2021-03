Borussia Dortmund - Sevilla FC: Horario y dónde ver en TV el partido de Champions

Llegó el día, llegó ese partido que puede cambiar el rumbo de un equipo que últimamente está flaqueando y que necesita dar un golpe de autoridad en Europa, un golpe que sea tan fuerte que encauce el devenir de los de Nervión en la competición liguera que, como dice mi padre, "es lo que al fin y al cabo da de comer".

El Sevilla Fútbol Club saldrá hoy con todo al Westfalenstadion para enfrentarse a un Borussia de Dortmund que, aun con la ventaja en el partido de ida (3-2), no debe perder la cara a un conjunto hispalense que sabe muy bien lo que es dar la campanada en el viejo continente.

Lopetegui debe dejar sus fantasmas de lado y salir a "morder tobillos", a perforar las redes y a hacer pequeño a un Halland que no tendrá la compañía del virtuoso Sancho. Julen tiene la duda en la portería, con Bono aún con molestias y un Vaclik que, probablemente ahora, es peor que el marroquí lesionado. Por ello, no deben descartar la presencia en la meta de algún joven portero, algo de sangre de cantera que no viene nada mal cuando los pechos están fríos. Por lo demás, once de gala en los nervionenses que, casi con total seguridad, podrán contar entre sus filas con Koundé, duda hasta última hora.

Por su parte, el Borussia de Dortmund saldrá al verde a hacer su juego. Eso sí, se nota en el ambiente que tienen un respeto enorme por un equipo que ha tocado plata muchas veces en Europa y que cuando peor lo tiene saca la "casta y el coraje". Con las bajas de Sancho y la duda de Guerreiro en el lateral, los de Edin Terzić tienen todas consigo para pasar a la siguiente ronda.

La capital de Andalucía vuelve a viajar por el mundo gracias a un Sevilla que, aunque esté en horas bajas, sabe que es muy capaz de revertir la situación ya que así lo dice el himno y una afición que cree en los suyos y que los llevará en volandas hasta el último suspiro de esperanzas.

Horario del Borussia Dortmund - Sevilla FC

El partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions league entre el Borussia de Dortmund y el Sevilla FC se disputa a partir de las 21:00 de este Martes 9 de marzo en el Westfalenstadion. El encuentro estará dirigido por Cüneyt Çakir, árbitro turco que estará asistido en las bandas por Bahattin Duran y Tarik Ongun.

Dónde ver en Televisión el Borussia Dortmund - Sevilla FC

El partido en el Westfalenstadion se televisa en el canal Movistar Liga de Campeones, accesible a través de plataformas de pago, y puede ser seguido por internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.