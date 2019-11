El futbolista del Sevilla Bryan Gil trató los siguientes asuntos después del encuentro en el que los de Nervión se impusieron al Qarabag.

El gol

"Ha sido un gol especial, todo se lo debo a mis compañeros. Todos los minutos que juegue los intentaré aprovechar. Espero que no me lo quiten porque es verdad que da en Dabbur".

Oportunidad

"Intentaré aportar lo que me pida el míster. En este caso hemos hecho los goles en la segunda parte, pero el cambio no es solo gracias a mi, sino a mis compañeros que han apretado más. Son oportunidades que debo aprovechar, pero no como un examen".

Análisis del partido

"El Qarabag está bien posicionado, nos apretaron en el primer tiempo y nos ha costado entrar en el partido"