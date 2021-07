Bryan Gil: "No ha sido fácil, pero es lo mejor"

Bryan Gil se ha convertido en nuevo jugador del Tottenham con el anuncio oficial por parte del club inglés y del Sevilla del cierre de la operación, que dejará en las arcas nervionenses 25 millones de euros de cantidad fija. El barbateño, uno de los mayores talentos salidos en los últimos años de la cantera sevillista, continúa su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio como componente del equipo español.

Pero el extremo, que ha brillado especialmente la pasada temporada cedido en el Eibar, ha querido despedirse de modo cariñoso de la afición sevillista y también del club que lo ha acogido durante estos años clave en su formación.

A través de una carta, Bryan Gil ha mandado un mensaje que ilustra las sensaciones por las que pasa a punto de dar un paso clave en su carrera con el salto a una competición como la Premier League.

"A la querida familia sevillista: No es fácil desvincularse de la que ha sido mi casa durante once años del equipo que me lo dio todo para poder llegar a ser en lo que hoy me he convertido, tanto futbolísticamente como personalmente, pero a pesar de que esta decisión no fue sencilla ni para mi ni para mi familia creemos que es la mejor para todos", ha comenzado diciendo el gaditano."Antes de marcharme quiero dar las gracias a todas las personas del club que siempre me han ayudado (directivos, entrenadores, utilleros, etc) ellos han sido parte importante en mi evolución también quiero agradecer a todos los compañeros que me han respaldado en este largo, duro y bonito camino y por último, abrazar a la afición que me acogió con cariño desde aquel 6 de enero de 2019 que pisé el Ramon Sánchez-Pizjuán con esta preciosa camiseta por primera vez.Ésta es una etapa que no se me borrará jamás de mi cabeza y de la que estaré eternamente orgullosos y agradecido. Sevillistas, os echaré de menos. Toda la suerte del mundo y por su puesto, siempre habrá un hueco en mi corazón que lo ocupe este escudo. De corazón, gracias", termina un Bryan Gil muy agradecido al Sevilla en todos sus estamentos.