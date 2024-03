La advertencia de Caparrós sobre el Sevilla: "El que juega con fuego se quema"

Muchos sevillistas lo esperan como el último taumaturgo en caso de necesitar un milagro. Otros piensan que su hora ya pasó. En cualquier caso es la voz de la experiencia y antes del regreso de Monchi en 2019 ejerció dos veces de apagafuegos, aunque en una situación bien distinta: para meter al Sevilla en Europa, no para salvarlo como ahora.

El II Banquillo de Oro del Sevilla, premio que recogió el pasado 21 de noviembre, el mismo día que Jesús Navas cumplía 38 años, habló en Canal Sur TV de la situación del equipo de Quique Flores. Lo hizo sin alarmismo y haciendo un llamamiento a la calma, seguro de que el margen que tiene con el descenso y la capacidad del equipo bastarán para evitar la tragedia. Pero sí hizo una advertencia de futuro.

Caparrós ya mira el horizonte, y sobre lo que viene hizo su advertencia, también haciendo un llamamiento para la paz social, imposible en estos momentos "Estamos preocupados porque no rompe. Parece que teníamos una racha... Pero, bueno, creo que el Sevilla tiene una gran plantilla, un entrenador que ya conoce a sus futbolistas y creo que los partidos que quedan los sacarán. Este año lo va a sacar pero lo importante es prepararse para el año que viene", dijo en Canal Sur TV.

En esa línea, recordó que ya es el segundo ejercicio consecutivo que el Sevilla coquetea con el descenso. "Hay un refrán que dice que el que juega con fuego, se quema. El año pasado tuvimos la fortuna de ser campeón con Mendi y, bueno, a nivel de clasificación también nos salvamos. Este año, hemos estado ahí. El que juega con fuego se quema, hay que poner todos los medios y que haya esa paz social fundamental para conseguir buenos resultados", añadió al respecto.

También habló del agarre entre En-Nesyri y Quique Flores. “Cada uno sabe gestionar. Yo siempre he tenido la costumbre de que me he ido al otro extremo. Los entrenadores tenemos cuatro ojos y estamos mirando también atrás. Te pueden pasar esas situaciones y luego lo que hay que hacer es hablarlo en el vestuario. En esos casos el entrenador tiene que mirar a otro sitio y templar. Es complicado, porque cada uno tiene su pronto y ningún caso es igual”.

La derrota con el Celta, un rival directo, ha encendido todas las alarmas de nuevo cuando parecía que ya estaba encauzada la salvación. Ahora, tras el parón de selecciones, el equipo de Quique Flores juega dos partidos a domicilio, ambos a las 14:00, en Getafe el Sábado Santo y en Las Palmas el domingo de Feria, tras el nuevo parón por la final de la Copa del Rey. Los parones no ayudan a aliviar la tensión y el sufrimiento, además.