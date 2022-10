Carlos Álvarez, visto por Sampaoli: "Tiene particularidades para ser parte"

Las ruedas de prensa de Jorge Sampaoli dejan muchos titulares y matices jugosos. Mientras intenta encontrar el molde del equipo que espera, en una lenta mejoría que está apremiada por la necesidad de sumar de tres en tres en la Liga, el entrenador argentino también pone el ojo en la cantera.

De hecho, según se ha podido ver y ha reconocido el propio técnico de Casilda, el valor más emergente o más llamativo del actual Sevilla Atlético ya ha entrenado con el primer equipo un par de veces, para una posición, la de mediapunta, en la que tiene a bastantes efectivos, Carlos Álvarez.

El hábil, talentoso y menudo atacante (mide 1,68 metros) aún es un futbolista sub 19. De hecho, es internacional con España sub 19. Esta es su cuarta temporada en el Sevilla Atlético, en el que debutó en agosto de 2019, con 16 años recién cumplidos, y desde el principio tuvo cierta continuidad en el filial. Es decir, ha jugado tres temporadas como juvenil y es un habitual del equipo sub 19 de la Youth League.

Sin embargo, aún no ha debutado en el primer equipo. En su rueda de prensa previa al partido ante el Rayo, Sampaoli ha sido preguntado por esa irrupción en los entrenamientos del futbolista de Sanlúcar la Mayor (06-08-2003). "Cuando vimos a Carlos Álvarez antes de venir acá vimos a un jugador que tenía algún parámetro individual que lo podía acercar a una promoción inmediata a corto plazo", replicó el técnico.

Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a promocionarlo ya, o a empezar a incluirlo en las convocatorias: "Estamos evaluando eso, sólo vimos dos entrenamientos de él, es poco tiempo. Pero vimos algunas particularidades que lo pueden llevar en algún momento a ser parte, no puedo decir en qué momento".

Pese a su calidad, el Sevilla Atlético no pudo evitar el descenso de categoría la pasada temporada a la Segunda RFEF, de la que es actual colista, circunstancia que instó al club al cambio de entrenador: Antonio Hidalgo ha relevado a Alejandro Acejo.

Carlos Álvarez ha jugado esta temporada los 8 partidos del Sevilla Atlético y ha marcado ya dos goles.