Dmitrovic valora al "comandante Sampaoli", similar a Mendilibar

Está llamando la atención la sobriedad en el juego del Sevilla desde la llegada de Jorge Sampaoli. El entrenador de Casilda se destapó en su primera temporada por ser un técnico con el que primaba el juego ofensivo, a veces con excesivas alegrías defensivas. Sin embargo, en su afán de cohesionar al equipo para sacarlo de abajo su nuevo Sevilla es más conservador de lo esperado.

En este sentido, Dmitrovic habló de cómo es el argentino en el día a día, en los entrenamientos, en el trato con los futbolistas. "Es muy natural. Sabe lo que quiere. Me recuerda mucho a Mendilibar fuera del campo", dijo en el programa A balón parado, de SFC TV, donde lo comparó con su ex entrenador en el Eibar.

"Habla de todo contigo antes de empezar a entrenar, de lo que quiere de ti, de la vida privada... Cuando arranca el entrenamiento es un comandante. Te exige mucho, grita, todo para ayudar y adaptarte a lo que él quiere. Admiro mucho a las personas que son exigentes en el trabajo y naturales fuera de él", añadió al respecto, valorando esa doble vertiente de Sampaoli.

Al meta internacional serbio lo acompaña esta temporada la condición de invicto. No es que haya ganado mucho el Sevilla, pero con Dmitrovic en la portería aún no ha perdido. ¿Casualidad? "Es una estadística bonita, aunque siempre digo que eso no hace el fútbol pero es mejor tenerla bonita que mala. Siempre que me toca jugar intento dar lo mejor que tengo para ganar el partido. Espero que la racha siga, en algún momento se romperá, pero cuanto más dure será mejor para todos".

En un plano particular, habló de la confianza como factor para mantener un alto rendimiento, algo muy importante también en el rol de portero. "La portería se ve pequeña o grande según la confianza. Desde mi experiencia, en una dinámica mala ves la portería y sabes que chuten desde donde chuten te van a marcar. Cuando es al revés, siempre digo que aunque me tiren desde un metro la voy a parar. Eso se va trabajando y cogiendo ritmo, competir a alto nivel... Entrenar no es lo mismo que jugar porque está todo dirigido y en el partido todo pasa en muy pocas décimas de segundo".

Y también dio una visión de cómo el vestuario se está adaptando al cambio, tras un inicio que no salió como todos querían: "Siempre hemos confiado en nosotros, pero los resultados no acompañaban. Cuando no tienes resultados entran dudas y en lo que no dudabas empiezas a hacerlo... Los resultados son los que mandan, pero ahora poco a poco estamos mejorando y cogiendo cada día más los conceptos del juego de Sampaoli. Es un proceso que no va de hoy a mañana, va a durar, aunque poco a poco se va viendo mejoría y cada partido vamos a parecernos más a lo que él quiere".