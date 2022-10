Sampaoli espera a Isco ante el Rayo: "Su calidad debe darnos puntos"

El estado de Isco es la principal duda del Sevilla para recibir al Rayo Vallecano. Más aún después del golazo que metió ante el Copenhague, que debe ayudarlo a despegar, y del rol que le da Jorge Sampaoli dentro del equipo.

El entrenador del Sevilla espera poder contar con el malagueño, que el jueves no pudo entrenarse. "Isco no entrenó ayer porque siguió con molestias en su tobillo, hoy entrenó, está un poquito mejor y mañana lo vamos a evaluar. Fernando no pudo superar su dolencia aún, así que no va a poder estar en el partido. Rekik se está recuperando, pero no está en un 100% para jugar al menos 90 minutos. El resto está disponible", dijo, antes de aclarar que "En-Nesyri tuvo una lesión, no tan importante. Seguramente le va a llevar una semana, estamos esperando cómo evoluciona".

La otra duda es Bono. "Tiene un problema en su isquiotibial que no le permite entrenar con comodidad, y vamos a esperar mañana a ver si puede estar a disposición y mañana resolveremos". Pero el de Casilda sabe que la portería es el puesto mejor cubierto de su plantilla, según reconoció: "Dmitrovic cada vez que le ha tocado tiene un nivel de solidez y consistencia que hace que el equipo se sienta seguro con él".

Otro futbolista que ve creciendo en un rol crucial es Joan Jordán: "En Madrid y ante el Copenhague fue el que más entendió cómo jugar, en una posición extremadamente importante como la de medio centro, es como si fuera la aduana, la cual permite que el equipo tenga una salida más nítida y lo ha hecho muy bien. Esperemos que mantenga ese nivel, porque cuando Jordán está en ese nivel el equipo mejora".

Y se paró también en el rol de Isco: "Tenemos que encontrar todo su potencial al servicio del equipo, puede jugar de extremo cerrado, de 10, inclusive de 9. Nos da muchas facetas cerca del arco rival porque tiene mucha calidad, y si esa calidad se pone de manifiesto nos va a dar muchos puntos en la tabla".

Un Rayo muy agresivo: "El Rayo es muy agresivo, un equipo de mucha intensidad, que lo hace incómodo para cualquier rival, no sólo ante el Cádiz, también ante el Atlético, que termina empatando al final. Resistente, organizado, con fortalezas ofensivas. Va a ser un partido muy difícil, porque es un equipo extremadamente consolidado y nosotros estamos en un proceso de consolidación. Ahí está la diferencia del partido".

En búsqueda de la consolidación: "No viene por no querer. Hay que evolucionar para ganar, no va a ganar porque llegué yo, sino porque encuentre una idea y se sienta cómodo en esa idea. Es más difícil de lo que parece. Hay que generar una consolidación de un grupo, en medio de una competencia, ante rivales consolidados. Hay una gran diferencia entre lo que somos nosotros y los rivales".

Proceso más costoso de lo esperado: "Normal, es un proceso normal, estoy acostumbrado y veo una gran predisposición de los futbolistas, una gran ayuda para que suceda. Después los factores cualitativos que van a hacer que el equipo gane van a estar vinculados al rendimiento individual. El otro día En-Nesyri hizo un gol en una buena jugada. Y ese tipo de incidencias tememos que buscarla con el volumen. En Mallorca tuvimos poca presencia y así es difícil que ganemos".

Idea lejana aún: "La idea es tratar de llegar a campo rival con menos pases, convivir mucho tiempo en campo rival y generar más situaciones que el rival, que los delanteros rivales estén muy lejos de nuestra portería. Y estamos empezando a construir. Cuando logremos tres o cuatro tics seguirá avanzando el equipo, pero mientras tanto estaremos ahí hasta que aparezca".

Juego al pie y necesidad de rupturas: "Con lo que hay debemos intentar que los jugadores que tengan el recurso de jugar al pie en algún momento hay que buscar que tengan ruptura, porque sin ruptura no se agrede al rival. Suso intentó varias veces el remate, Isco tuvo más situaciones que en todo el torneo... Los jugadores que tengan ese talento deben generar juntos, porque la contundencia es para nosotros hoy vital".

La irrupción de Carlos Álvarez: "Cuando vimos a Carlos Álvarez antes de venir acá vimos a un jugador que tenía algún parámetro individual que lo podía acercar a una promoción inmediata a corto plazo. Estamos evaluando eso, sólo vimos dos entrenamientos de él, es poco tiempo. Pero vimos algunas particularidades que lo pueden llevar en algún momento a ser parte, no puedo decir en qué momento".

El trecho de perder a ganar: "La alegría o lo que genera un triunfo importante da estímulo que los saca de lo que en el mundo actual genera una derrota. Perder un partido te convierte en un perdedor y crea una incomodidad para el siguiente partido, Y ese rótulo definitorio que cambian entre ganador y perdedor genera un síndrome de afecciones emocionales que tenemos que tratar de proteger".

Mercado y perfiles a fichar: "Eso todavía está en evaluación y se verá más adelante. Tenemos que hacer un conocimiento real de la plantilla para poder sumar jugadores, hay una sola ficha vacía y tenemos que valorar bien qué jugadores van a ser utilizados o no, para ver si pueden llegar otros. Nosotros podemos dar algún perfil, pero los que van a definir los que van a venir será la dirección deportiva".