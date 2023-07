Castro, duro con Del NIdo: "Este hombre está enfermo"

José Castro, presidente del Sevilla, ha sido muy duro con su rival en la Junta de Accionistas, José María del Nido Benavente, al que no ha dejado votar en el primer punto del orden del día, el único que se ha sometido a votación.

“Sabíamos que iba a ser una Junta muy jurídica y lo ha sido. Este hombre está enfermo con quitar al consejo de administración que hay y que está consiguiendo lo que está consiguiendo. Es lamentable estar aquí un 27 de julio por los intereses de un accionistas. No ha servido para nada, a lo mejor le ha servido jurídicamente a él, que es lo único que le interesa, él, él y él”, ha comenzado diciendo.

Castro ha señalado la Europa League, presente en la Junta. “Aquí está, pero es que lo hacemos muy mal. El año pasado no ha sido un buen año en lo deportivo, pero en diciembre rectificamos, trajimos cuatro jugadores y un buen entrenador, mientras había quien solicitó al juzgado un administrador judicial en diciembre. ¿Se imaginan cómo estaríamos con un administrador judicial? No hubiéramos podido traer jugadores y estaríamos como el Málaga, en Segunda División”.

El presidente fue preguntado por qué pasará en 2024, cuando acaba la agrupación el plazo para las acciones y Del Nido cuenta con más de 46.000. “No sé las acciones que tiene o las que dice que tiene. No sé si esos apoyos son duraderos o no. Pero además del tema de las minorías, porque no puede votar la expulsión de los consejeros porque ya lo hizo para tener tres, también tenemos un pacto que es a 8 años y estamos en el año 4. No sé cuántas demandas me ha puesto, 10, 12, 14... y todas se las archivan. Tiene esa enfermedad y quiere quitar este consejo a toda costa. Tiene la obsesión de que él hace las cosas mejor que nadie. Habéis visto el consejo que ha propuesto: Yo, yo y yo; su hermano, su hijo, su sobrino y con antecedentes penales”.

Monchi, alienado con Del Nido. “Se hubiera ido con él y con el Arcángel San Gabriel. La verdad es que ni siquiera he mirado si de verdad ha dado sus acciones a Quique (De la Cerda), pero carece de importancia. Tiene 20 acciones” .

Logros. “Le interesa tener el club judicializado. Tenemos al club consiguiendo títulos, y no sólo deportivamente, estamos consiguiendo récords, como seguidores en redes sociales, a nivel económico... La realidad es la realidad, el club está aquí, no se nos puede poder un solo pero, 4 clasificaciones Champions, ¿eso cuándo lo ha podido ver el sevillista?

Isco. “Isco ya es del Betis, por tanto, ya no me interesa. Y Monchi es el director deportivo del Aston Villa”

La Plantilla. “El que tengamos una junta ahora evidentemente no ayuda. Sólo hace poner pegas. Igual que promete, promete y promete. Lleva 4 años prometiendo. La planificación está en marcha y hay que tener paciencia porque teníamos un numero abultado de jugadores. Que tengan paciencia que tendremos un equipo de Champions. La salida más cercana es la de Rekik. Es una barbaridad que el cierre del mercado sea el 1 de septiembre. Ahora está parado y luego con la liga empezada se empezará a mover. Tendremos una plantilla acorde a lo que somos. Y estaremos en Champions”.