El presidente del Sevilla, José Castro, ha atendido a los medios de comunicación al salir de la Catedral, donde el club ha celebrado la tradicional misa ante la Virgen de los Reyes en el inicio de temporada.

El máximo mandatario, que ha anunciado la renovación de Pozo “por una temporada y tres más”, ha valorado el gran arranque liguero del equipo de Julen Lopetegui. “Lo valoro como que hemos sido uno de los equipos que ha ganado los dos partidos. Sumar seis mejor que otra cosa. Quiero destacar la ilusión que tiene el equipo, fruto del trabajo de pretemporada, hace que todo el mundo esté muy ilusionado, yo el primero. El Sevilla es un equipo fuerte, con altura, que sabe a lo que juega porque lo ha demostrado en verano, en el que ha ganado a equipos importantes. Estar primer es anecdótico, pero ya hemos sumado esos puntos”, ha explicado el de Utrera.

Igualmente, Castro ha descartado que Dabbur vaya a salir pese a los rumores. “Dabbur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él, no va a salir, no estamos escuchando ofertas, ni la vamos a escuchar”, ha explicado el presidente, que ha sido preguntado por el interés en Mariano Díaz y en la posible incorporación de un delantero más: “No hablo de jugadores que no son nuestros. ¿Qué si puede venir un delantero más? De aquí a que cierre el mercado todo puede ocurrir. Aún queda dinero, somos un club hormiguita, llevamos varios años dando beneficios. Monchi y su equipo trabajan a diario. Mi obligación es tener los medios para poder hacer frente a esas operaciones si hiciera falta”.

Ansu Fati, arrebatado por el Barcelona. “La normativa permite que eso pueda ocurrir y los grandes clubes se llevan a los buenos jugadores. No recuerdo que aquí estuviese un año sin jugar (como ha dicho su padre)”.

El tercer anillo del Sánchez-Pizjuán. “Durante mi presidencia he demostrado que se están poniendo las estructuras que faltaban. En la ciudad deportiva se ha hecho una gran reforma y en el estadio también. Las obras no van a afectar el desarrollo de los partidos en Preferencia, que es la zona afectada. Este año va a ser complicado porque no va a poder haber catering. Con respecto a la ampliación estamos viendo la posibilidad, porque nos lo pide la afición y se han terminado los abonos. Estamos viendo dentro de los tiempos y los términos que se puede hacer”.

El Betis, último. “Hace mucho tiempo que me fijo sólo y exclusivamente en mi equipo. La realidad es que vamos los primeros y tenemos que tener la cautela necesaria, sumar los máximos puntos posibles para tener los máximos objetivos posibles. Material hay y el esfuerzo económico lo ha hecho el club”.

El Trofeo Antonio Puerta. “Estando con obras en verano es muy complicado. Y durante el año es difícil porque no hay fechas. Estamos viendo las posibilidades que hay y si no se puede ya buscaremos otras opciones”.

