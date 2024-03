César Giráldez, "el sueño de aficionado" y la "apuesta valiente" del Celta

Claudio Giráldez debutará como entrenador del Celta este Domingo de Pasión en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a la hora del almuerzo. El que era técnico del filial hasta la destitución de Rafa Benítez ha mostrado su ilusión en su presentación como técnico del primer equipo celtiña, al cumplir "un sueño de aficionado". Sin duda, es una apuesta de riesgo para un equipo que pelea por no descender.

El técnico pontevedrés de 36 años insistió en esa idea de cumplir "un sueño", por eso aplaudió la "valiente" apuesta que los dirigentes celestes han hecho en este momento "difícil" por la delicada situación clasificatoria del equipo, con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso. "Estoy muy ilusionado, muy contento. Como siempre he dicho, es el sueño que tenía como aficionado del Celta. Era entrenador del segundo equipo, así que tengo que estar preparado para cuando el club me necesite. Se dio así, es lo que hay", señaló.

El joven técnico mostró su ambición a cuatro días de estrenarse en el fútbol profesional en el partido que enfrentará a su equipo con el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. "Me siento preparado, esto es fútbol. Sé que mucha gente va a dudar porque la vida está llena de noes, pero hay que superarlos desde el trabajo, desde el resultado, desde lo que hace el equipo en el campo. Tengo que agradecer al club por ser valiente para meter a un entrenador de la casa en este momento difícil", subrayó.

Dijo estar convencido de que el Celta permanecerá en Primera División porque tiene una plantilla "con muchos recursos" y la "comunión" entre el equipo y la afición será determinante para superar la mala dinámica que atraviesan. "A los jugadores le he trasladado un poco esa energía, esa ambición que quiero tener, esa valentía. Creo que el club ha tomado una medida valiente y yo quiero ser valiente, soy valiente en mi forma de vivir y de entrenar. Es lo que he intentado decir en el vestuario, que tenemos capacidad para afrontar estas diez jornadas que restan", aseveró.

Y confesó que ha tenido "una avalancha" de felicitaciones desde que se hizo oficial que sería el sustituto de Rafa Benítez, e ironizó con su físico cuando se le recordó que Iago Aspas es un año mayor que él. "Echaba de menos estaba pregunta. Parezco su padre, físicamente estoy mucho más cascado. Ya solo con la apariencia ya vale", dijo, entre risas, Giráldez, a quien no le preocupa esa "anécdota" porque "la edad solo es una fecha, no vale para nada más".

Incidió, asimismo, en que no le preocupa "lo más mínimo" que su vinculación con el Celta finalice el próximo 30 de junio y todavía no hayan alcanzado un acuerdo de renovación porque lleva nueve años en el club y cree estar "en el sitio ideal". "Es un momento perfecto para entrenar a tu equipo, nunca hay mal momento para entrenar a tu equipo, nunca hay un momento que sea de presión o de vida o muerte. Estamos en un deporte, me motiva mucho el reto y lo cojo con la mayor ilusión posible", sentenció. E