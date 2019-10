Chicharito y los ejemplos de Iago Aspas, Aduriz o Jorge Molina

Chicharito Hernández ha expuesto sus deseos y motivaciones durante una charla en las redes sociales con aficionados auspiciada por el Sevilla, que también le ha realizado una larga entrevista en sus medios.

Una de las respuestas más llamativas ha sido relativa a su edad, 31 años. "Me atrae que la gente piense que tengo 31 años y ya voy de salida, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no puedo hacer la mejor temporada en Europa a los 31 años? Ahí están Iago Aspas, Aduriz, Molina… Si estás rindiendo da igual el número de la camiseta, la nacionalidad… Vale la pena pelear por este escudo aunque gane menos dinero. A lo mejor me convenía irme a la MLS, al fútbol asiático, quedarme y salir libre… Trato de hacer lo que más me apasiona, tenía que tomar la decisión, la platiqué y la sentí".

También fue preguntado si no tenía deseo de ganar más dinero y trinfar en la MLS, como está haciendo su compatriota Carlos Vela tras dejar la Real Sociedad. "Esta es una institución que vale la pena. Voy a ganar menos dinero, pero sé lo que es, me atrajo muchísimo. Fue poner en la balanza, tenía que tomar decisiones si quería venir acá. Ves a Carlos Vela rompiéndola en la MLS, qué chingón... es decisión de cada quien".

Una de las cosas que le atraen de Sevilla y lo tienen encantado es la ciudad y el clima. "Sevilla tiene un clima increíble, la gente es muy cálida, parecida a la de mi país. En octubre el clima está rico para mantener esta plática".

Precisamente de su presencia en las redes y las opiniones de la gente habló así Chicharito: "Son nuestras vidas, no me gusta que se me hagan juicios. Si me gustan las redes sociales y me gusta compartir no pierdo absolutamente nada, soy muy profesional, llevo mi vida con cuidado y sin excesos porque ser futbolistas es de 24 horas".

Durante la entrevista a los medios del Sevilla abundó en otros aspectos más deportivos. También en algunas anécdotas. Por ejemplo, habla de su ilusión: "Llevo ya un mes y algo aquí y estoy muy contento. Con mucha ilusión y aceptando el reto del Sevilla, que me exige muchísimo. La voy a repetir mucho, porque saca lo mejor de mí, quiero estar en el más alto nivel con esta institución que es triple A, es de una magnitud grandísima la que tiene el Sevilla".

Por qué el Sevilla

Insistió en la elección que tomó de venir a la Liga, al Sevilla, y sus porqués. "Me atraía muchísimo esta institución y vale la pena estar aquí ganando más o menos dinero. Sé lo que es estar en esta Liga y quería vivir este proyecto, me atrae muchísimo ser parte de esto. Lo puse en la balanza junto a renovar en Inglaterra, volver a México, estar en Estados Unidos o Asia… Yo prefería estar en Sevilla. Sería aburrido tener siempre la misma zona de confort, seguir la misma línea".

Además, habló de sus elevadas aspiraciones y sus sueños, objetivos elevados sin vértigo alguno. "Qué es lo máximo que un club puede esperar, una Liga, un triplete. ¿Por qué no? Si tú te pones la vara a un límite, ¿qué pasa si llegas? Imaginemos cosas chingonas, es así. No existen las supersticiones, por qué no vamos a decirlo. No lo vamos a prometer, nunca se ha logrado, pero otros que lo hicieron antes no lo habían hecho. El Sevilla nunca había ganado una UEFA, llegó su momento y mira, cinco. Antes no había. En algún momento llega la primera vez, es lo bonito del fútbol y del mundo. Yo me imagino levantando también la Copa del Mundo y ganando una Champions".

Lo familiar tiene mucha importancia en Chicharito. En la entrevista refiere una anécdota con su abuelo. "Mi carrera lo marca el gol de mi debut. Hay muchísimos. Goles con el Leverkusen, con Chivas, con la selección. Pero el de mi debut y el que marqué contra Francia, porque hay una anécdota con mi abuelo, que me dijo que le hablaría de tú cuando le marcase un gol a Francia. Nos dio la clasificación y por sentimiento familiar me quedo con ese tanto. Mi familia dice que su cara era de desencajado ese día. Todo pasó muy rápido en mi vida, llegar al Manchester, jugar el Mundial… Fue todo muy especial".

Y también menciona los consejos de su abuela: "Me pierdo un mundial sub 17, pero todo llega. Mi abuela decía "camino lento que voy con prisa". Lo entretenido no es el resultado, que también, pero cuando la ganas ya tienes que ir por otra. El proceso es lo que es interesante, porque todo en la vida se va volando, y hay que disfrutarlo y crecer en ese proceso. Ganas una Europa League y ahora a por la segunda, y luego a por la tercera. Siempre doy el enfoque de que lo que importa es el proceso y el presente. Ojalá ganemos el domingo, y querremos ganar también el próximo, es lo que te da el día a día".

La competencia y el Sánchez-Pizjuán

Chicharito es un hombre que atiende a los medios, que está pendiente de la información y también de su entorno más inmediato, por ejemplo, los otros delanteros que aspiran a ser titular. "Algo que me gusta hacer es ver por dónde van los medios y no quiero nunca tratar, pese a tener mis idea y mis objetivos, de que alguna palabra mía se malinterprete. Yo quiero ser titular, pero Luuk también, y Dabbur. Yo quise dejar claro que es normal que todos queramos jugar. Yo trato de ayudar a mi compañero. Soy delantero y sé que no es fácil y todos tiramos hacia lo mismo, para ganar. Todos estamos para eso. Me gustaría ganar siendo titular indiscutible, pero el que decide es el entrenador y tú puedes hacer hasta donde tienes poder".

En ese sentido, habló de la competencia que ofrece una plantilla amplia y profunda. "Veo al equipo muy bien. Venimos de un palo fuerte en Barcelona pero empezamos bien y ya aprendimos. Hay que mantener y aumentar lo que hacemos bien y enfocar ya en el partido del domingo. Sabemos que tenemos una plantilla muy amplia y con mucho talento. El míster sabe que vamos a responder sea el que sea. Es su mérito que 25 jugadores llevemos a cabo en nuestra posición su idea".

Por último, expresó sus sensaciones al jugar en Nervión y solicitó que siempre mantenga esa magia, que no decaiga en los momentos malos. "Es una cancha muy bonita, muy especial, no es decirlo por decir. Lo del Sánchez-Pizjuán, por el himno, por los hinchas, por la intensidad que dan… Es muy especial. Esto ayuda, yo lo jugué en contra y se siente. Hay otros estadios en que no se nota tanto. En este se nota mucho y sientes que eres local de verdad. Ojalá se mantenga siempre, ganando, empatando o perdiendo, que pongan ese sabor especial para conseguir los tres puntos".