El Sevilla Atlético afronta hoy su particular día D. No es que se juegue la vida, puesto que no era su obligación luchar por ningún tipo de ascenso, ni siquiera por este intermedio que se ha inventado Luis Rubiales y que responde por Primera División RFEF, una categoría intermedia en la transformación de la Segunda B. Pero sí que, tras tener el caramelo tan cerca, quiere saborearlo. Y hoy tiene la primera oportunidad, a domicilio, donde tan bien ha jugado.

La cita es en Las Palmas de Gran Canaria, donde el jovencísimo grupo, el de menor edad de la categoría, de Paco Gallardo ya vela armas desde este sábado para afrontar este domingo, a las 13:00 el encuentro contra el Tamaraceite, su directo rival por la segunda plaza que da acceso a la Primera RFEF. La primera ya la consiguió el Linense en la anterior jornada, cuando el Sevilla Atlético se dejó remontar en casa ante el Cádiz B . Gallardo se llevó a todo su equipo, salvo el sancionado José Ángel y los lesionados Adrián González y Pablo Pérez. Recupera además al meta Alfonso Pastor, que fue con el primer equipo la anterior jornada, por la lesión de Vaclík, y también a su goleador Iván Romero, que se perdió la cita ante el Cádiz B por acumulación de amonestaciones.

Se trata de dos altas importantes, las del meta titular y la del máximo goleador del equipo, con 12 tantos. Dos hombres que deben dar más confianza y fiabilidad al Sevilla Atlético en Las Palmas.

El asunto es que si el filial sevillista logra ganar al Tamaraceite logrará matemáticamente su sitio en la Primera RFEF. Si empata, dependerá de sí mismo para jugársela ante el Linense en la última jornada. Y si pierde, pues estará en manos del Tamaraceite, que lo adelantará en la clasificación, y quizá tendría que conformarse con seguir en la Segunda RFEF, sustituya de la Segunda B.

El partido se disputará en el Estadio Juan Guedes (13:00, SFC TV-TDT y Footters por streaming) y será arbitrado por el valenciano Muñoz Pérez.