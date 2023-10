Complicado tirar la defensa tan arriba como quiere Mendilibar

Arbitraje caserísimo aparte, al Sevilla le costó frenar el dinamismo del PSV por fuera, sobre todo de Noa Lang por la izquierda, y por dentro volvió a acusar su falta de físico (Fernando a medio gas, Rakitic, Suso y luego Óliver...) para ganar balones divididos y segundas jugadas, pero si alguien debió ganar fue el Sevilla. La evolución del equipo de Mendilibar es un hecho porque varios de los recién llegados elevan el nivel general partido a partido.

Defensa

El poder por alto de Luuk de Jong pronto afloró. Cabeceó las tres primeras pelotas como aviso. Por la izquierda, Noa Lang lo vio claro y buscó siempre que pudo el recorte hacia dentro para el centro con la derecha, con mucho efecto, para que el ariete apareciera una vez más. Ahí estuvieron atentos y con oficio Gudelj y Sergio Ramos.

Como viene siendo habitual cuando el Sevilla juega un partido europeo, el de enfrente puso más dinamismo, más piernas, y tras una puesta en escena en la que el balón fue sevillista, ni diez minutos pasaron y el PSV se desató. Esa medular con Fernando, Rakitic y Suso por delante, más la indolencia de Lukébakio cuando la posesión era del PSV, hicieron que los neerlandeses batieran líneas y se plantaran con facilidad en las inmediaciones del área. Y con muchas piezas: aparte de De Jong y los extremos Bakayoko y Lang, tanto Tillman como Veerman se descolgaban por dentro y a punto estuvieron de aprovecharlo en algún balón rechazado o rebotado.

Le costó sacudirse de ese acoso porque, aunque atrás el Sevilla se cuidó de no regalar balones y apeló al pase largo para no asumir riesgos atrás (la tónica habitual con Mendilibar), ni En-Nesyri, ni Ocampos ni Lukébakio ganaron esos balones llovidos y, por tanto, no desahogaron.

El retoque del preparador vasco pasada la media hora de juego (Suso del interior a la derecha, Lukébakio de la izquierda al interior, Ocampos a la siniestra) al menos dio algo más de salida por abajo y respiró el equipo.

Ataque

Jugar con Suso como enganche y Rakitic algo más atrás redujo la posibilidad de que alguien más se sumara a En-Nesyri en el área en busca del remate. Ya se vio a los cinco minutos en un centro de Jesús Navas con sólo el marroquí presto a recibir el balón en el área y tres defensores para impedírselo. Con el paso de los minutos, fue Pedrosa quien se desdobló más por la otra banda, pero nunca fue dirigido al sitio que pedía la jugada.

Los centrales del PSV dudaron a veces si salir o no, también dejaron despejes en zona de nadie y el Sevilla tuvo hasta cuatro posibilidades de tirar desde el borde del área. Una de Suso y otra de Lukébakio fueron prometedoras, pero el balón se fue alto siempre.

En la segunda parte, faltó ser resolutivos en contras muy claras cuando Peter Bosz acumuló atacantes.

Virtudes

El nivel del juego va subiendo partido a partido.

Talón de Aquiles

Demasiadas dificultades para defender lejos de Nyland.