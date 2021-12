Simo, el peligro tiene nombre de ex sevillista

Evidentemente, algo no le fue bien en Sevilla, pero que Mohamed Bouzaidi, Simo futbolísticamente, iba para figura lo sabían desde hace tiempo en la capital andaluza, en Marruecos y en Francia. En el país vecino sus actuaciones con las selecciones inferiores del país norteafricano pusieron en alerta a varios clubes del nivel del Rennes, del Lyon y del mismísimo PSG. Cazadores de talentos en el país galo, un mercado que se fija habitualmente en Marruecos, lo tenían más que apuntado, pero el Sevilla, por algún contacto a través de alguien, se adelantó.

En el juvenil de Liga Nacional se salió. Con una capacidad para encarar y, como le gusta a Lopetegui, un diestro que se mete para dentro desde la izquierda, anotó goles para enmarcar, como uno en Sanlúcar de Barrameda, un misil a la escuadra tras amagar y buscar la salida hacia el interior. Pero cuando llegaban los caramelitos, no había ninguno para él. Invisible para los equipos de la Youth League, algún tramo de temporada al castigo del Sevilla C, y sólo al final el premio del Sevilla Atlético, pero a cuentagotas y sin apenas creer en él pese a su trayectoria con Marruecos, internacional sub 20, sub 23...

Lo dejaron libre este verano y emprendió el camino a Córdoba, donde en pretemporada encandiló desde el primer minuto. Una velocidad y una verticalidad endiabladas, un reprisse demoledor y talento para desequilibrar. Desde el primer partido oficial es el héroe del equipo de Germán Crespo y la sensación. Ya escucha ofertas de superior categoría y vuelven a llamarlo de Francia.

Es uno de los ex sevillistas que estarán enfrente este miércoles. Y con ganas. Otro es el delantero Casas, un goleador que puede aprovechar que el extremeño Willy Ledesma, aunque recuperado, llega tocado a la cita y recién salido de una lesión. Casas hizo muchos goles sobre todo en el juvenil División de Honor junto a Isaac y en el Sevilla Atlético el frenazo típico.

También Bernardo Cruz, un central que ya llegó granado al filial procedente precisamente del Córdoba para dar solidez y experiencia a la defensa. Por último, el jiennene Viedma, un fino centrocampista que llegó al Sevilla procedente de La Masía y que se perderá el partido de hoy por lesión.

Valentino, el nieto de la gran pesadilla del Córdoba

Enfrente estarán, curiosamente, ex compañeros en la cantera. El caso llamativo es el de Valentino Frattore, nieto de Héctor Horacio Scotta, quien es el jugador del Sevilla que más goles le ha marcado al Córdoba en su historia. Juan María, un prometedor lateral izquierdo de Rota, entró en una lista con tres jugadores en su puesto. Nacho Quintana, de la cantera del Atlético, es otro de los mejores jugadores del filial sevillista.