Cornellá, un estadio de encrucijadas... y ante Diego Martínez

El Sevilla, el equipo, la institución, se hallan en un momento de crisis total. Después de años de bonanza, de pronto, ha estallado la guerra que se venía fraguando de forma latente por varios frentes: la lucha accionarial por un lado, el desapego de la afición con el juego del equipo por otro, y el enfriamiento de la entente Monchi-Lopetegui. Tanto es así que este fin de semana podría darse la destitución del entrenador. Cornellá se presenta así como una cita decisiva, otra más, como en otras ocasiones recientes que se saldaron con triunfos sevillistas.

Allí, en el RCDE Stadium, espera el Espanyol de Diego Martínez, el hombre que, de forma inconsciente y pasiva, provocó el primer gran desencuentro más o menos obvio entre Lopetegui y Monchi, cuando la prensa de Madrid afín al técnico publicó que el director general deportivo del Sevilla se había visto con el técnico gallego para plantearlo como relevo del guipuzcoano. Lo publicó Marca a mediodía del domingo 15 de mayo, sólo horas antes de que se jugara un Atlético de Madrid-Sevilla decisivo. Y estuvo en la portada digital del diario madrileño varias horas, en una postura editorial de posicionamiento con el entrenador, que le pidió explicaciones a Monchi en el viaje de vuelta. Diego Martínez lo negaría luego al fichar por el Espanyol.

Aquel match ball lo salvó el Sevilla con el gol de En-Nesyri en el minuto 85, que significó la clasificación para la Champions y el alivio de no tener que jugársela en Nervión en la última jornada ante el Athletic. Pero aquella herida se cerró en falso y el desencuentro ha vuelto a estallar meses después, porque la condicionada planificación que ha realizado el director deportivo no satisface a nadie. Tampoco al entrenador, claro.

El asunto es que un viejo conocido de la casa como Diego Martínez aparece en el horizonte como posible verdugo de Lopetegui en el mismo escenario en el que el guipuzcoano debutó como entrenador del Sevilla el 18 de agosto de 2019. Fue un estreno triunfal y esperanzador, con goles del también debutante Reguilón y de Nolito, uno de los pocos elementos que quedaban de la etapa previa al regreso de Monchi y que permaneció en el Sevilla aquella campaña.

El Sevilla formó aquel día con Vaclík; Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres; Ocampos, Nolito y De Jong. De aquel once titular apenas quedan Jesús Navas, Fernando, Joan Jordán y Óliver Torres. Fue el prólogo de una preciosa historia que culminaría, después del confinamiento y del parón de la competición durante tres meses, con el cuarto puesto y el sexto título de la Europa League logrado en Colonia. Ahora, en el mismo estadio, se puede producir el previsible epílogo de la prolífica alianza entre Monchi y Lopetegui.

Los precedentes, no obstante, son halagüeños. El Sevilla no sólo lleva más de un lustro sin perder en Cornellá (3-1, enero de 2017), donde empató el año pasado y ganó los tres años anteriores. Curiosamente, no fue sólo el lugar donde debutó Lopetegui, sino que también en este estadio se produjo otra encrucijada en la que se la jugaba el entonces entrenador del Sevilla. Fue en la temporada 13-14, la primera completa de Unai Emery tras relevar a Míchel en la segunda vuelta de la 12-13. El técnico de Fuenterrabía tuvo un mal inicio de Liga y, con José María del Nido aún de presidente, estaba en el alambre. Pero el Sevilla, tras los retoques tácticos de Emery adelantando a Rakitic a la mediapunta, ganó con claridad (1-3, el 10 de noviembre de 2013) e inició la remontada que culminaría con el éxito de la cuarta Europa League conquistada en Turín. Pero la situación actual es muy distinta.

Además, el 17 de marzo de 2019 se reestrenó Joaquín Caparrós como relevo de Pablo Machín en Cornellá y ganó el Sevilla por 0-1 con gol de Ben Yedder. Fue tras el desastre europeo con el Sparta de Praga. El utrerano salvó la temporada y luego cedería los trastos a Monchi, que apostó por Lopetegui. Pero esa historia parece tener ya los días contados. O no...