El director general del Sevilla, José María Cruz, ha avanzado que el club de Nervión, pese a los ingresos por ganar la Europa League y la inyección económica que recibirá por su participación en la Champions, tendrá que recurrir un ejercicio más a la venta de jugadores para poder cuadrar las cuentas. El economista sevillano ha participado en una tertulia de Canal Sur Radio en la que ha puesto sobre la mesa la situación de la sociedad a falta de un par de días para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas este viernes.

Ello choca con la política del club de no haber atendido a las ofertas que llegaron en el último mercado, en el que el Sevilla rechazó una propuesta de 55 millones de euros por Koundé. "La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio (2020-21) si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión", ha avisado Cruz.

"Nos hemos caracterizado por ser un club que no ha tenido temor para hacer inversiones adecuadas en la plantilla para estar en la zona alta de la tabla y competir con garantías en las competiciones europeas de turno. Estamos invirtiendo en mejorar las estructuras del club, y en todo aquello que genera recursos para la entidad. Siempre se puede criticar cualquier gestión, pensar que hay que ser más conservadores en crisis", ha añadido.

Los movimientos de Del Nido. "No he hablado con Del Nido en los últimos meses. El pacto ya se firmó hace poco más de un año y todos parecían muy satisfechos, celebraron acabar con diferencias de años atrás. José María ha entendido en algún momento que había algo que no le gustaba y lo ha cuestionado. Espero que, como son sevillistas, y quieren lo mejor del club, volverá a haber consenso y cordura. Es cuestión de que pongan de acuerdo los matices que les separan. Pepe Castro ha mostrado que tiene la mano tendida siempre. Hay una sensación de tranquilidad en los grandes accionistas de que no hay intención de vender la entidad, creo que Del Nido no quiere vender la entidad, él quiere al Sevilla y quiere ser parte del Sevilla del futuro".

Renovar a Lopetegui. "Siempre existe la posibilidad, estamos encantadísimos con Julen, tanto por los resultados como por cómo trabaja. No esperábamos que encajara tan bien. Pero eso lo lleva Monchi y no creo que haya prisas por ampliar su vinculación".

No a la renovación de Koundé. "Mi opinión personal no tiene porque ser acertada. El futbolista acaba de empezar su contrato, tiene una buena retribución y ha costado 20 millones, y además tiene una cláusula de rescisión elevada, que no habría clubes dispuestos a pagar más de lo que marca dicha cláusula".

Proyectos de futuro. "Hemos tenido que ralentizar algunos proyectos, pero no los hemos abandonados, ni muchísimo menos. Tenemos algunos muy, muy ilusionantes que nos van a permitir un segundo impulso de crecimiento y acercarnos a los grandes para competir en igualdad. Tenemos muchísima ilusión en el proyecto de I+D, en reforzar la estructura interna... Estamos con otro que no queremos desvelar. También en la expansión internacional, que no pasa por comprar equipos, y sí en lograr alianzas estratégicas".