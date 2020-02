Dabbur, lesionado de gravedad en el Hoffenheim

Munas Dabbur ha visto confirmada una lesión de gravedad, la rotura del tendón del bíceps femoral, después de retirarse en camilla y visiblemente afectado la pasada jornada de la Bundesliga. El ex sevillista, que fue traspasado este mes de enero ante la realidad de que no tenía sitio en el primer equipo, no está teniendo una temporada halagüeña, tras firmar en la 18-19 la mejor de su trayectoria.

El delantero internacional israelí de origen palestino sufrió la lesión en el partido ante el Borussia Mönchengladbach fue traspasado en enero al Hoffenheim por 12 millones de euros, ante la falta de oportunidades en el Sevilla, que lo fichó un año antes del Red Bull Salzburgo, por una cantidad similar. De hecho, apenas jugó 9 partidos en total, dos ratos en Liga, marcando tres goles en la Europa League.

El futbolista publicó un mensaje de optimismo en Instagram, en el que agradecía los mensajes de apoyo. "Volveré mejor y más fuerte", escribía junto a una foto de sí mismo tumbado en el césped y doliéndose de la pierna lesionada.

El Sevilla replicó en su cuenta oficial de esa red social con ánimos. "Mejórate pronto, Munas", escribía el responsable del club en materia de redes sociales.

En el Hoffenheim había marcado dos goles, al Bayern Múnich, en la Copa alemana. Aún no había marcado en la Bundesliga, y posiblemente ya no pueda hacerlo hasta la temporada que viene... Apenas ha podido jugar en su nuevo equipo siete partidos, seis en la Bundesliga y uno en la Copa.