Deivid recuerda su pasado en el Sevilla: “Caí de pie”

El centrocampista José Campaña, que se enfrenta por novena vez a su ex equipo, no es el único ex sevillista en la actual UD Las Palmas. Deivid Rodríguez fue un central y centrocampista durante años en el Sevilla Atlético que llevó a debutar con el primer equipo. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, tras pasar por otros clubes cuando salió del Sevilla como el Córdoba o el Valladolid, jugó en el equipo de su tierra, pasó por Chipre (en el Nea Salamis) y a su retirada, ahora con 35 años, forma parte de la dirección deportiva que dirige Luis Helguera.

Deivid tenía cierto carisma y liderazgo. Debutó con Míchel en la temporada 2011-12 y jugó 5 partidos antes de poner rumbo a la siguiente temporada al Córdoba, entonces en Primera. Ese año jugó 20 partidos. Ahora, al reencontrarse con el Sevilla, ha recordado brevemente su paso por Nervión cuando llegó en el verano de 2010 para el filial. “Caí de pie. En el primer partido con el filial le marqué al Betis y poco más tarde fui capitán del equipo”, ha relatado Deivid esta semana en una entrevista en UD Radio.

El ex sevillista defendía lo que se está haciendo en la UD, un equipo que, siendo un recién ascendido, está cuajando una buena temporada a pesar de que ahora pasa por su peor racha de resultados. Por ello, siendo como es miembro de la dirección deportiva, destaca la cantidad de ofrecimientos de jugadores que están recibiendo. "Estamos bien, somos un club atractivo. Nuestra manera de jugar llama a atención a muchos futbolistas. Muchos entrenadores nos felicitan y los aficionados nos dicen que están super orgullosos de lo que estamos haciendo. El otro día nos ponían por las nubes en la radio del Sevilla".

Deivid es consciente de que el estilo con el que ha logrado identificarse Las Palmas con García Pimienta tiene mucho que ver con la continuidad del técnico, muy conocido por su marcado perfil Barça. “Espero que Pimienta siga porque es parte fundamental de este proyecto. El club ha ido creciendo desde que está aquí. Ojalá que lleguemos a un acuerdo para que siga. Pero lo mismo que con Sergi Cardona: Si decide no continuar tendremos que buscar otro entrenador. Nuestro trabajo es convencer a Pimienta para que siga el año que viene”.

Y precisamente ese tipo de fútbol tan marcado, con el gusto por un buen trato al balón desde la fase de iniciación, es la clave del éxito del proyecto que lideran Helguera como director deportivo, García Pimienta en el banquillo y Miguel Ángel Ramírez en la presidencia. "Tenemos claro el nivel de exigencia que hay. Cada año se pide más. Pero creo que nuestra afición sabe cuál es nuestra manera de jugar. Quitando el partido del Atlético de Madrid en el Wanda hemos competido en todos los partidos. Lo hacemos con una plantilla que prácticamente no había competido en Primera. Nuestra afición está orgullosa de lo que estamos haciendo".